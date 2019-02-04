Включения РусАла в MSCI Russia Index стоит ожидать не раньше мая 2020 г., несмотря на снятие санкций - "ВТБ Капитал"

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Включения "РусАла" (MOEX: RUALR) в MSCI Russia Index стоит ожидать не раньше мая 2020 года, несмотря на снятие санкций, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Как сообщалось, индексный провайдер MSCI объявил о том, что в связи с отменой санкций США в отношении "РусАла" и En+ (MOEX: ENPL) Group, эти компании теперь имеют право на потенциальное включение в индекс MSCI Russia, если будут соответствовать необходимым критериям.

"Несмотря на снятие запрета, попасть в индекс MSCI Russia в 2019 году "РусАлу и En+ Group будет сложно, по крайней мере, в отсутствие крупных размещений акций на рынке (оценку ликвидности в таком случае MSCI может начинать не за четыре квартала до пересмотра, как обычно, а с момента размещения, как было в случае "АЛРОСА" и "Полюса"). Для каждой компании MSCI будет оценивать уровень ликвидности акций, торгуемых на "Московской бирже", отдельно за каждый из четырех кварталов, предшествующих пересмотру индекса. Таким образом, если говорить о текущем годе, то независимо от того, проводится ли пересмотр индекса MSCI Russia в мае или ноябре 2019 года, оценка ликвидности будет учитывать данные за четвертый квартал 2018 года. Поскольку в последнем квартале 2018 года ликвидность En+ и "РусАла" была недостаточной, самое раннее, когда они могут претендовать на включение в индекс MSCI Russia, это май 2020 года, и то при условии, что по состоянию на апрель 2020 года они будут соответствовать критериям рыночной капитализации, скорректированной на фактор FIF (на данный момент ни одна из двух компаний этому критерию не соответствует)", - пишет И.Питерский.

Кроме того, стратег отмечает, что учитывая консервативную позицию MSCI в отношении российского рынка акций (так, индексный провайдер отказался включать в индекс привилегированные акции Сбербанка или бумаги, торгуемые за рубежом, а также переключаться из депозитарных расписок в локальные акции), он не ожидает, что в отношении En+ и "РусАла" MSCI пойдет на смягчение критериев ликвидности, не предусмотренное действующей методологией.