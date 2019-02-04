Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2 - "Нордеа Банк"

По итогам торгов в пятницу российская валюта продемонстрировала снижение как и большинство валют развивающихся стран на фоне уменьшения интереса участников рынка к рисковым активам после переосмысления итогов заседания ФРС США, напоминают эксперты "Нордеа Банка". По их мнению, на этой неделе динамику российской валюты также будет определять общее настроение инвесторов к ЕМ. Кроме того, позитив на нефтяном рынке может помочь рублю закрепиться на текущих уровнях в случае роста нефтяных котировок.

Также аналитики банка отметили, что с 1 февраля Банк России возобновил отложенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. "На наш взгляд, эти действия российского регулятора не будут иметь значимого влияния на российский валютный рынок ввиду того, что решение возобновить покупки было заблаговременно объявлено Центральным Банком, а объемы покупки валюты будут небольшими, - прогнозируют специалисты "Нордеа Банка". - Тем не менее, рубль может испытать давление в случае возобновления санкционной темы на фоне обвинений России в нарушениях договора о ракетах средней и малой дальности, а также в случае возобновления обсуждений Керченского вопроса. Среди других факторов, которые могут повлиять на рубль на этой неделе, стоит отметить размещение ОФЗ Минфином РФ в среду. На прошлой неделе успешное размещение государственных облигаций локально поддержало российскую валюту, подобный сценарий может реализоваться и на текущей неделе. Заседание Банка России, которое пройдёт в пятницу 8 февраля, на наш взгляд, не окажет влияния на российскую валюту. Улучшение риск-аппетита на глобальных площадках, а также стабилизация внутреннего финансового рынка указывают на то, что повышение ключевой ставки временно снято с повестки. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2".