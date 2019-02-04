Тенденция к укреплению рубля в ближайшее время может быть продолжена - Промсвязьбанк

"В пятницу ЦБ РФ должен был начать осуществление отложенных покупок в рамках бюджетного правила, соответственно, ежедневный объем операций регулятора возрастает примерно на 43 млн долл. На наш взгляд, серьезного влияния на валютный

курс отложенные покупки не окажут – объемы не столь высоки и в ближайшие месяцы полностью перекрываются положительным сальдо

текущего счета. Консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки в 65,50 руб/долл. пока сохраняет актуальность. Тенденция к укреплению рубля в ближайшее время может быть продолжена, но для этого крайне желательно увидеть сохранение риск-аппетита на глобальных рынках", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.