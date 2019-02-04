Котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Стоимость нефти марки Brent сумела в пятницу выйти выше отметки 62.5 долл./барр. при поддержке умеренно позитивных настроений на мировых рынках и надежд на то, что выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре; Россия сократила добычу) позволит сохранить рынок в состоянии баланса. Мы рассчитываем, что в начале недели котировки Brent будут пытаться закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр., который считаем актуальным с фундаментальной точки зрения", - указывают аналитики Промсвязьбанка.