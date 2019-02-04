Включения РусАла в MSCI Russia Index стоит ожидать не раньше мая 2020 г., несмотря на снятие санкций - "ВТБ Капитал"

Включения "РусАла" (MOEX: RUALR) в MSCI Russia Index стоит ожидать не раньше мая 2020 года, несмотря на снятие санкций, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Как сообщалось, индексный провайдер MSCI объявил о том, что в связи с отменой санкций США в отношении "РусАла" и En+ (MOEX: ENPL) Group, эти компании теперь имеют право на потенциальное включение в индекс MSCI Russia, если будут соответствовать необходимым критериям.