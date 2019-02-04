В целом для индекса МосБиржи сопротивление располагается на отметке 2550 пунктов - Алор Брокер

"Американские фьючерсы и нефть торгуются около закрытия пятницы, правда, нефть показывает тенденцию к снижению. Преимущественно в "зеленой зоне" находится фондовая Азия. Среди важных новостей выходных стоит отметить выход России и США из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это негативный фактор для рублевых активов, поскольку нет никаких сомнений, что в разрыве договора Запад обвинит Россию, и это станет одним из поводов для ужесточения санкционной риторики. Впрочем, пока особо жестких заявлений по этому поводу нет. Нефть закрыла прошлую неделю в районе верхней границы "бокового" канала 60,5-63 доллара за баррель. Наиболее вероятный сценарий - откат от этого уровня. Однако у индекса МосБиржи есть шансы подрасти, если приток средств на развивающиеся рынки, в том числе и в Россию, продолжится. Как показывает статистика, первые дни нового месяца рынки чаще растут, нежели падают. В целом же для индекса МосБиржи сопротивление располагается на отметке 2550 пунктов", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.