Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали неожиданно хорошие данные с рынка труда США. Он помог компенсировать негатив из-за слабого прогноза Amazon.com Inc. Число рабочих мест в экономике США в январе подскочило на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год, сообщило министерство труда в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозировали рост на 172 тыс. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как эксперты не ожидали изменения.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце неожиданно вырос с минимального за два года значения, зафиксированного в декабре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Январское значение составило 56,6 пункта (в декабре - 54,3 пункта) при консенсус-прогнозе от Trading Econommics на уровне 54,2 пункта. В то же время индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 91,2 пункта с декабрьского уровня в 98,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник в условиях закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3%. Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,43% в понедельник. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, вырос на 0,5%. Индийский Sensex снизился на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением. Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая снизился в январе меньше прогноза, свидетельствуют расчеты банка Caixin и аналитической компании Markit Economics: индикатор составил 53,6 пункта по сравнению с 53,9 пункта в декабре, консенсус-прогноз аналитиков равнялся 53,4 пункта. Вместе с тем сводный PMI в Китае упал с 52,2 до 50,9 пункта, минимума с октября.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен после активного роста в прошлую пятницу, вызванного прогнозами снижения перепроизводства углеводородов и продолжающимся кризисом в Венесуэле. Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК выросла всего на 0,05% - до $62,78 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,13% - до $55,19 за баррель. По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на 3,1%, до $62,75 за баррель, WTI - на 2,7% - до $55,26 за баррель, максимума с 19 ноября.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847 штук. По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в пятницу в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,03 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,294 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 февраля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 580,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть БО-03" (+0,4%), "Транснефть-001P-08" (+0,38%) и "Газпром БО-22" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-05" (-0,95%), "Газпромбанк БО-17" (-0,46%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" полностью разместило облигации серии 001P-12R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 25 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,7% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ранее компания выходила на первичный долговой рынок в декабре 2018 года, разместив облигации на 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 8,75% годовых.

ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Размещение выпуска началось 13 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Бумаги размещены по открытой подписке сроком на 3 года.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) завершил размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей, разместив 68,68% выпуска на 412,075 млн рублей. Размещение займа началось 6 сентября 2018 года. Ставка 1-го купона бондов была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 4-13-го купонов устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Длительность 1-го купонного периода составит полгода, остальные купоны - квартальные. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Кроме того, по выпуску предстоит оферта с исполнением 5 сентября.

"Фольксваген Банк РУС" 5 февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на следующем уровне: премия в размере 120-140 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Дата технического размещения будет определена позднее. Последний раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Тогда он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых.

ООО "Самаратранснефть-Терминал" (Самарская область, входит в ГК "Петронефть") сообщило о своем намерении обратиться в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании себя банкротом. Ранее иск о признании "Самаратранснефть-Терминал" банкротством подало ООО "МЕТ Восток" ("дочка" швейцарской Met Holding, которая занимается торговлей энергоресурсами в Европе). "МЕТ Восток" требует с самарского предприятия 236,3 млн рублей основного долга. В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска "Самаратранснефть-Терминала" на 8,98 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 10 млрд рублей. "Самаратранснефть-Терминал" допустила дефолты по всем выпускам в обращении. В качестве причины неисполнения обязательств компания всегда называла "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".