У отечественного рынка акций больше поводов для повышения, чем для падения - "Открытие Брокер"

"Российский рынок провёл очередную неделю в режиме роста, обновив свой исторический максимум. Уже пару месяцев внешнее санкционное давление не усиливается, а снятие ограничений с активов О. Дерепаски вовсе можно рассматривать в качестве позитива. Надежды на прогресс переговоров США и КНР также вселяют определённую уверенность за будущий спрос на сырьевые и промышленные товары. Соответственно, у отечественного рынка больше поводов для повышения, чем для падения, хотя некоторая перекупленность уже присутствует на графике индекса МосБиржи. Вероятно, что текущую неделю индекс проведёт в диапазоне 2500-2550 пунктов. Рубль спокойно пережил увеличение объёмов закупки валюты в рамках бюджетного правила, но для него многое станет ясным, когда выйдет январская статистика по инфляции, на основе которой будет действовать ЦБ РФ", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.