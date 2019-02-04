Brent протестирует уровень $65 - ИФК "Солид"

"Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и, по словам министра энергетики СА, в феврале ожидается еще большее уменьшение. На 150 тыс. барр. в сутки сократил поставки Иран (из-за санкций США), еще на 100 тыс. меньше добывает Ливия из-за проблем с боевиками на главном месторождении. На этом фоне нефть Brent протестирует уровень $65", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.