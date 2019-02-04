Утренние прогнозы: больше поводов для повышения

Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало торгов на рынке акций РФ в понедельник. Вероятный диапазон индекса МосБиржи на неделе составляет 2500-2550 пунктов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Данные технического анализа оставляют в силе возможность движения вверх по индексу РТС. Между тем в первой половине дня возможно некоторое затишье на развивающихся рынках из-за празднования Нового года по лунному календарю в странах Азии (сегодня закрыты биржи Китая, Кореи, Тайваня)".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители после существенного роста накануне, торгуются в слабой нисходящей динамике".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Текущая неделя для российского рынка акций будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей. На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, сегодня видим шансы на переход в верхнюю половину данного диапазона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "У отечественного рынка больше поводов для повышения, чем для падения, хотя некоторая перекупленность уже присутствует на графике индекса МосБиржи. Вероятно, что текущую неделю индекс проведёт в диапазоне 2500-2550 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2%, в районе 2525-2530 пунктов. В качестве значимых поддержек вновь выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое пятничное "боковое" движение. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром".