Цены на нефть стабильны

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали неожиданно хорошие данные с рынка труда США. Он помог компенсировать негатив из-за слабого прогноза Amazon.com Inc., отмечает MarketWatch.

По итогам прошедшей недели Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,3%, Standard & Poor's 500 - на 1,6%, Nasdaq Composite - на 1,4%.

Число рабочих мест в экономике США в январе подскочило на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год, сообщило министерство труда в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозировали рост на 172 тыс.

Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как эксперты не ожидали изменения.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце неожиданно вырос с минимального за два года значения, зафиксированного в декабре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Январское значение составило 56,6 пункта (в декабре - 54,3 пункта) при консенсус-прогнозе от Trading Econommics на уровне 54,2 пункта. Индекс ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

В то же время индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 91,2 пункта с декабрьского уровня в 98,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 90,7 пункта, и аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Курс ценных бумаг Amazon.com в пятницу упал на 5,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер по итогам четвертого квартала зафиксировал рекордные в своей истории прибыль в расчете на акцию и выручку, однако ее прогноз на текущий квартал оказался хуже ожиданий рынка.

Цена акций Cigna Corp. снизилась на 2,9% после того, как медицинская компания сообщила о падении чистой прибыли на 46% в минувшем квартале.

Между тем бумаги Exxon Mobil Corp. подорожали на 3,6%. Крупнейшая нефтяная компания США увеличила скорректированную прибыль в четвертом квартале, причем ее прибыль в расчете на акцию оказалась выше самого оптимистичного прогноза Уолл-стрит, а денежный поток от операционной деятельности достиг максимума с 2014 года.

Котировки бумаг другого представителя данной отрасли Chevron Corp. увеличились на 3,2%. Прибыль компании также превзошла прогнозы рынка. Кроме того, добыча выросла более чем на 7%. Также Chevron прогнозирует повышение объемов производства нефти на 4-7% в 2019 году.

Капитализация Honeywell International Inc. повысилась на 0,8%. Промышленная корпорация зафиксировала прибыль выше ожиданий рынка в октябре-декабре благодаря сильным результатам подразделения аэрокосмической техники, а также бизнеса в сфере автоматизации складских помещений.

Цена акций Symantec Corp. взлетела на 9% после того, как разработчик решений для защиты информации получил квартальные финансовые показатели лучше прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 64,22 пункта (0,26%) - до 25063,89 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 2,43 пункта (0,09%), составив 2706,53 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 17,87 пункта (0,25%) - до 7263,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник в условиях закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3%. По итогам января он поднялся на 6,8%. Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

"Растет оптимизм в связи с торговыми переговорами США и Китая, хотя деталей пока нет. Возможности повышения рынка ограничены, поскольку президент Трамп также упомянул, что, если переговоры не будут успешными, новый раунд повышения пошлин неизбежен", - написал в обзоре старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4% в понедельник, тогда как более широкий Topix подскочил на 1%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, вырос на 0,5%.

Индийский Sensex снизился на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая снизился в январе меньше прогноза, свидетельствуют расчеты банка Caixin и аналитической компании Markit Economics: индикатор составил 53,6 пункта по сравнению с 53,9 пункта в декабре, консенсус-прогноз аналитиков равнялся 53,4 пункта.

Вместе с тем сводный PMI в Китае упал с 52,2 до 50,9 пункта, минимума с октября.

Как стало известно в понедельник, число вакансий в Австралии сократилось в январе на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель упал на 3,7%, снижение зафиксировано впервые с апреля 2015 года.

"Сокращение числа вакансий соответствует тенденции целого ряда других показателей, демонстрирующих, что экономика Австралии теряла рост во второй половине 2018 года", - считает глава департамента австралийской экономики в банке ANZ Дэвид Плэнк.

Число разрешений на строительство, выданных в Австралии, в декабре неожиданно упало на 8,4% относительно ноября, тогда как рынок рассчитывал на повышение на 1,8%. Показатель снижается уже три месяца подряд.

Цена акций Sony Corp. рухнула на 7,2%. Ранее одна из крупнейших компаний Японии ухудшила прогноз выручки на текущий фингод, завершающийся 31 марта.

Котировки акций Honda упали на 3,5%, Mitsubishi Motrs - на 3%.

Акции австралийских банков подорожали в ожидании публикации итогов правительственного разбирательства. Курсы ценных бумаг Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) и Westpac Banking Corp. поднялись на 1,2%, National Australia Bank - на 1%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.

В Гонконге растут в цене бумаги страховых компаний (AIA прибавила 3,7%) и производителей электронных компонентов (Sunny Optical +1,3%). Между тем стоимость акций фармкомпаний снижается, в том числе CSPC Pharmaceutical потеряла 1,6%.

На фоне активного роста цен на нефть в прошлую пятницу и по итогам недели японская нефтегазовая корпорация Inpex прибавила 1,3%, австралийская Woodside Petroleum - 0,7%.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен после активного роста в прошлую пятницу, вызванного прогнозами снижения перепроизводства углеводородов и продолжающимся кризисом в Венесуэле, пишет Dow Jones.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК снизилась на 9 цента (0,14%) - до $62,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) не изменилась к этому времени - $55,26 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на $1,91 (3,1%), до $62,75 за баррель, WTI - на $1,47 (2,7%) - до $55,26 за баррель, максимума с 19 ноября.

За неделю цена Brent увеличилась на 1,8%, WTI - на 2,9%. Благодаря повышению в последние недели WTI уже на 50% отыграла падение с октябрьского пика, а Brent приблизилась к этому техническому уровню.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847.

По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

"Трейдеры полагают, что Венесуэла - один из факторов, поддерживающих цену нефти, и я не думаю, что ситуация в стране скоро стабилизируется, поскольку она пытается продать часть золотого запаса, чтобы получить хоть какую-то отсрочку", - говорит главный рыночный аналитик ThinkMarkets UK Наим Аслам.

Он ожидает, что цены на нефть продолжат постепенно повышаться, однако WTI столкнется с существенным сопротивлением на уровне $56 за баррель.