Для фондового рынка сложился нейтральный внешний фон - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители после существенного роста накануне, торгуются в слабой нисходящей динамике. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты по РСБУ за 2018 год компании "Аэрофлот", а также данные по объему торгов за январь "Московской биржи", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот, Московская Биржа