Снятие санкций дает РусАлу шанс на включение в индекс MSCI Russia в рамках майского пересмотра - БКС

Индексный провайдер MSCI объявил о том, что "РусАл" (MOEX: RUALR) и En+ (MOEX: ENPL) Group теперь имеют право на потенциальное включение в индекс MSCI Russia в связи с отменой санкций США в отношении этих компаний.

Как говорится в сообщении MSCI, бумаги "РуcАл" и En+ Group могут быть включены в индекс MSCI Russia, если будут соответствовать необходимым критериям.

По мнению стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, "РусАл" может быть включен в расчетную базу MSCI Russia Index уже в мае текущего года, говорится в обзоре эксперта. По его оценкам, бумагам "РусАла" для того, чтобы попасть в индекс MSCI Russia в рамках майского пересмотра, необходимо к середине апреля подорожать на 9-17% в долларовом выражении.

Между тем вероятность на скорое включение En+ Group в индекс MSCI Russia нулевая, считает В.Смольянинов. По его оценкам, чтобы войти в индекс в мае текущего года, бумагам En+ надо к середине апреля вырасти в цене на 59-72%, что не представляется реальным.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.