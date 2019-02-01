Рынок акций РФ на неделе продолжил рост, обновляя максимумы по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за мировыми площадками на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы и инструменты emerging markets на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США и прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и закрепился выше рубежа 2500 пунктов, индекс РТС превысил отметку 1200 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 24 по 30 января составил порядка $160 млн против притока $140 млн неделей ранее (четыре недели непрерывного притока). Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала в размере $10 млн против оттока $20 млн неделей ранее (вторая неделя оттока).

Индекс МосБиржи в период с 28 января по 1 февраля вырос на 0,9% - до 2521,7 пункта, индекс РТС прибавил 1,6% и составил 1211,23 пункта на фоне снижения доллара на 0,41 рубля (до 65,59 руб./$1). Нефть Brent за неделю подорожала на 0,3% или $0,21 (апрельский фьючерс).

Неделя на рынке акций РФ началась со снижения вслед за мировыми площадками и обвалившейся нефтью, индекс МосБиржи откатился ниже 2480 пунктов после обновления утром исторического максимума (индикатор превышал психологически важный рубеж 2500 пунктов) на новостях о снятии Минфином США санкций с компаний Олега Дерипаски ("РусАл", En+), который сам остался под санкциями. Акции "РусАла" на старте торгов поднимались на 10%, однако потом из-за фиксации прибыли игроками растеряли весь рост и ушли в минус на 2,3%, а GDR En+ Group выросли на 3,7%.

Президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу, 25 января, достигли соглашения, позволяющего возобновить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Нефть Brent откатилась ниже $60 за баррель на фоне статистики о росте числа действующих буровых установок в США (+10, до 862 штук) и ослабления напряженности вокруг Венесуэлы, где власти отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США.

Во вторник рынок акций РФ вырос вслед за раллирующей нефтью после введения санкций США в отношении нефтяной госкорпорации Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), что повысило риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Индекс МосБиржи на подъеме повторно протестировал отметку 2500 пунктов, однако рубеж не удержал из-за укрепления рубля. Локомотивом роста выступили бумаги Сбербанка (+2%) и "Газпрома" (+1,5%), а аутсайдерами стали бумаги "РусАла" (-6,1%) и GDR En+ Group (-3,8%), где продолжилась фиксация прибыли игроками по факту снятия с компаний санкций США.

Нефть Brent превысила $61 за баррель. Санкции в отношении PdVSA предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд, также PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

В среду рынок акций продолжил подъем вслед за нефтью и мировывми фондовыми площадками в ожидании неизменности монетарной политики Федрезерва США, индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые завершил торги выше психологической отметки 2500 пунктов (индикатор превысил 2510 пунктов); также достигли нового пика акции "Норникеля" (+2,9%), но продолжили снижение бумаги "РусАла" (-3,3%).

Внешние рынки ожидали переговоров США и Китая о торговле, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении. Нефть Brent поднималась до $62,5 за баррель, после чего скорректировалась в район $61,6 за баррель.

В четверг, последний торговый день января, рынок акций сохранил мажорные настроения на фоне общемирового подъема после смягчения монетарной политики Федрезерва США и в ожидании новостей с торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и закрепился выше 2520 пунктов, при этом к росту вернулись акции "РусАла" (+3,8%). По итогам января индексы МосБиржи и РТС прибавили 6,4-13,6%, доллар подешевел на 4,44 рубля.

Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5% годовых, при этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что Федрезерв, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу, в связи с ослаблением рисков чрезмерно высокой инфляции.

Президент США Д.Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин не смогут окончательно урегулировать торговые разногласия до того момента, пока он сам не проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В пятницу, 1 февраля, рынок акций консолидировался на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи остался в районе 2520 пунктов за счет ослабления рубля на фоне стартовавших отложенных покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

Д.Трамп заявил о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд. Апрельская нефть Brent поднялась к $61,65 за баррель после экспирации мартовского фьючерса.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+18%), ПАО "Белуга групп" (+10%), "Северстали" (+7%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (-15%), "РусАла" (-9%), ПАО "Обувь России" (-6%).

В первой декаде февраля рынок акций РФ в отсутствие свежих драйверов для роста может скорректироваться после январского ралли, поддержку рублевым ценам бумаг может оказать вероятное ослабление рубля. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2550 пунктов, для индекса РТС - 1200-1230 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".