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01 февраля 2019 года 19:52

Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером из-за неоднозначных итогов переговоров США-Китай

Москва. 1 февраля. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне неоднозначных итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 65,5425 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,1575 руб./EUR1, поднявшись на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22 копейки - до 69,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на первых торгах месяца в рамках фиксации прибыли на фоне замедления темпов повышения мировых бирж и роста волатильности на рынке энергоносителей. Дополнительным фактором, оказывающим давление на рубль, выступает увеличение объемов валютных покупок Центробанком. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать итоги двухдневных переговоров между США и Китаем.

"Торги пятницы проходят в узком диапазоне на очень небольших объемах. Особой идеи в ходе сегодняшних торгов не прослеживается. Рост на мировых рынках приостановился, так как переговоры между США и Китаем прошли без особых успехов. Рынки ждут развития этой ситуации, и в целом история выглядит довольно запутанной. Все ждут деталей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

"Итоги очередного раунда торговых переговоров между представителями США и Китая не принесли оптимизма на развивающиеся рынки. Несмотря на то, что по итогам встречи представителями США был отмечен определенный прогресс на пути заключения "мирного" соглашения, окончательный итог в переговорах отложен до встречи лидеров двух стран в конце февраля. Не исключено, что такая встреча пройдет без положительного результата, а уже со 2 марта будут введены новые пошлины на китайские товары. Кроме того, фактором, формально выступающим против рубля, является и начало отложенных покупок валюты Банком России с 1 февраля. Тем не менее, последний фактор, если и оказывает, то исключительно психологическое давление", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Отступление цен на нефть, наблюдавшееся на дневных торгах, позволило американской валюте отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие две сессии. Дополнительным фактором "против рубля" выступает окончание поддержки со стороны налогового периода, что снижает объемы предложения валюты со стороны экспортеров. Несмотря на это, мы ожидаем сохранения негативной динамики доллара и дальнейшего его отступления в сторону технической поддержки, расположенной на уровне 65 руб./$1", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Кроме того, мировые рынки оценивают данные по рынку труда США за январь. В пятницу стало известно, что число рабочих мест в экономике США в январе 2019 года подскочило на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу. Участники нефтяного рынка позитивно отреагировали на данные по рынку труда США и деловой активности в производственном секторе США. По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США в январе вырос до 56,6 пункта против значения 54,3 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что значение этого индекса в январе составит 54,2 пункта. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 1,69% - до $61,87 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос на 1,47% - до $54,586 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки "черного золота" демонстрировали нестабильную динамику на фоне внушающих опасения сигналов о замедлении глобального экономического роста из-за итогов американо-китайских торговых переговоров и слабых статданных из Китая. Так, промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,24 копейки, до 65,6601 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,26 копейки, до 75,148 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 21,56 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,5488 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 20,14 копейки к уровню четверга, поднявшись до 65,5478 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 829,155 млн, из которых $781,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 47,644 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к четвергу на 3,06 копейки, до 75,0835 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 8,3 копейки и составил 75,1264 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR592,662 млн, из которых EUR167,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR425,656 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном снизились в пятницу, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,58% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 12 б.п. - до 7,84% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 2 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 8,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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