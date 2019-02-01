Цены евробондов РФ после снижения в начале недели в четверг продемонстрировали максимальный рост

Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после снижения в начале недели 30-31 января продемонстрировали рост благодаря относительно мягкой риторике ФРС США по итогам первого в этом году заседания. В результате, недельные ценовые изменения в целом оказались незначительными: "длинные" выпуски преимущественно снизились в цене, в то время как среднесрочные бумаги немного подорожали.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно выросли в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели было не совсем благоприятным для мировых долговых рынков. Цены еврооблигаций России умеренно снизились в понедельник на фоне локального ухудшения ситуации на всех долговых рынках стран с развивающейся экономикой. При этом 28 января ощутимо подешевели евробонды Турции, в то время как снижение бумаг ЮАР было умеренным.

Вместе с тем уже во вторник активность продавцов снизилась, что привело к тому, что единой тенденции в секторе отечественных евробондов уже не существовало: часть бумаг продолжила дешеветь, а вторая часть облигаций нашла в себе силы для роста. Некоторое давление на рисковые активы оказали новости о том, что власти США официально предъявили обвинение китайской компании Huawei Technologies Co. в краже технологий. Эти сообщения усилили опасения инвесторов относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем, которые были запланированы на среду-четверг. Кроме того, участники рынка не предпринимали активных действий на рынке в ожидании объявления итогов январского заседания ФРС США.

Формирование тенденции к ценовому росту в секторе российских еврооблигаций произошло в середине недели, чему способствовал целый ряд факторов, в том числе растущая нефть, высокий спрос инвесторов на размещавшиеся 30 января облигации федерального займа (ОФЗ), а также позитивные для рисковых активов итоги заседания ФРС США.

Нефть эталонных марок продолжила дорожать в среду на опасениях, что санкции США против Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на рынок. Кроме того, участники рынка позитивно оценили меньший, чем ожидалось рост запасов нефти в США. Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей - до 445,944 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,235 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 1,122 млн баррелей.

При этом традиционные недельные аукционы Минфина по размещению ОФЗ прошли довольно успешно для эмитента. Так, спрос на пятилетние ОФЗ серии 26223 превысил предложение объемом 15 млрд рублей почти в 3 раза, составив 44,996 млрд рублей (средневзвешенная доходность - 8,21% годовых). Спрос на десятилетние ОФЗ серии 26224 превысил предложение более чем в 4 раза, составив 41,585 млрд рублей против предложения в 10 млрд рублей (средневзвешенная доходность - 8,36% годовых). Таким образом, аукционы указали на наличие хорошего спроса на российские активы.

И наконец, ближе к концу торгового дня инвесторы получили позитивные новости от американского ЦБ, который смягчил свои позиции относительно дальнейшего повышения ставок. ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, как и ожидал рынок. При этом из заявления Федрезерва исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, но появилась формулировка о необходимости проявить терпение. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

Пик роста рынка евробондов РФ пришелся на четверг, когда инвесторы наиболее активно отыгрывали итоги заседания ФРС. При этом "длинные" выпуски отечественных евробондов прибавили в стоимости за один день порядка 100-150 базисных пунктов, а их доходности снизились на 8-10 базисных пунктов.

В последний день недели в секторе российских евробондов прошла фиксация прибыли после активного ценового роста, зафиксированного 31 января. Поводами для активизации продавцов стали как неоднозначные итоги состоявшихся американо-китайских торговых переговоров, так и публикация сильной статистики по рынку труда США за январь, что вызвало некоторое снижение котировок US Treasuries.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. "Есть моменты, по которым мы не договорились, но мы договоримся. Думаю, на встрече с Си мы договоримся по всем вопросам", - сказал Д.Трамп журналистам. "Финальной сделки не будет до того, как мой друг президент Си и я встретимся в ближайшем будущем, чтобы договорится по давнишним и наиболее сложным аспектам", - написал он также в Twitter. Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении напомнил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США введут 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

Согласно данным Минтруда США, количество рабочих мест выросло в январе на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с февраля 2018 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест увеличилось на 222 тыс., а не на 312 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в январе повысилась до 4,0% с 3,9%, аналитики не ожидали изменения показателя. Темпы роста заработной платы в США замедлились до 3,2% в годовом выражении с 3,3% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями экономистов.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,18% и составила 110,72% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился всего на 1 пункт и 1 февраля составил 136 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 0,48% (их доходность выросла на 3,5 пункта - до 5,15% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,02% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 пунктов и составил 237 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,65%, до 98,1% от номинала (их доходность выросла на 4,5 пункта и составила 5,38% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,16%, подорожав до 97,62% от номинала (его доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,595% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,2%, с погашением в 2023 году - на 0,05% (спред к US Treasuries расширился на 7 пунктов и составил 151 базисный пункт), с погашением в 2020 году - на 0,07%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, лягут в боковой дрейф на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызовет снижение интереса инвесторов к рисковым активам, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, после довольно активного роста, наблюдавшегося в течение первого месяца 2019 года, ситуация на мировых рынках капитала может немного успокоиться, так как все основные позитивные факторы, в том числе смягчение риторики ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, уже были отыграны рынком. Вместе с тем, неопределенность, связанная с возможной новой приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета на 2019 год, сохраняется.