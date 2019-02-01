Рынок акций РФ начал февраль с консолидации, неделя закрылась ростом индексов

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ на первых февральских торгах консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов, неделя закрылась ростом индексов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2521,7 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1211,23 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 65,59 руб. (+0,19 руб.).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-1,6%, доллар подешевел на 0,41 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,4%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,1%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%, до 216,29 руб.), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).

В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, Китай - на 1,3%), плюсуют Европа (FTSE, CAC40 растут в пределах 0,6%, DAX топчется на уровне четверга) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,4%) после заявлений президента США Дональда Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне.

Президент США заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшем будущем", поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

В Китае в пятницу вышли слабые данные Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР: индекс менеджеров закупок (PMI) в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта с 49,7 пункта в декабре. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Нефть к вечеру возобновила подъем после локальной стабилизации днем. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,65 за баррель (+1,3% и -1,1% накануне), мартовская цена WTI - $54,44 за баррель (+1,2% и -0,8% в четверг).

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, драйвером роста на всех мировых площадках выступили первые официальные комментарии от президента США о ходе переговоров с Китаем по торговым вопросам. Заявление Д.Трампа о готовности встретиться с Си Цзиньпином в феврале порадовало инвесторов так же, как и назначенная на середину месяца ответная делегация представителей США в Китай для продолжения переговоров. Китайская сторона, в свою очередь, также дала очень положительные отзывы о ходе обсуждения и пообещала существенно нарастить импорт американских товаров для выравнивания сальдо торгового баланса между странами.

Однако от активных покупок инвесторы в пятницу воздержались, поскольку макростатистика по Китаю пока очень слабая, в свете как отсутствия положительного эффекта от объявленных ранее стимулов властей, так и отсутствия официального прогресса в торговых переговорах с США.

Скорее всего, восходящий тренд на рынке акций РФ сохранится как минимум до нового раунда торговых переговоров США с Китаем. Положительные отзывы представителей обеих сторон о завершившейся встрече, готовность продолжать конструктивный диалог и даже идти на уступки, несмотря на обвинения и расследование в отношении китайской Huawei, подогревают надежды инвесторов на завершение торговых войн, считает С.Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, решение ФРС уже отыграно, переговоры США и Китая подарили лишь надежду, а прочих поводов для продолжения роста в пятницу не оказалось, в итоге отечественный рынок акций обнаружил себя в консолидации в конце недели. Нефть также успокоилась в новом диапазоне $60-62 за баррель Brent, так и не сумев пробить сопротивление в районе $63-63,4 за баррель. Картину могут поправить, а, возможно, испортить, корпоративные отчеты, которые начнут выходить на следующей неделе. До этого момента у рынка нет мотивации для направленного движения. Отечественный индекс PMI в производственной сфере упал в январе до 50,9 пункта с 51,7 пункта в декабре.

Внешние рынки также оказались в подвешенном состоянии после того, как очередной раунд переговоров США и КНР завершился без официальных объявлений итогов. Лишь президент Д.Трамп пообещал скорую встречу с "другом" Си Цзиньпинем для заключения сделки. Для нефтяного рынка некоторую сбалансированность факторов обеспечивают свежие ограничения США по экспорту Венесуэлы, что привело к скоплению до 18 млн баррелей в портах страны из-за отказа американских потребителей принимать нефть. В Европе "тяжелая" венесуэльская нефть также особо не требуется.

Рубль в пятницу вполне спокойно пережил увеличение закупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила, что усиливает надежды на относительную стабильность курса в ближайшие дни и недели, полагает А.Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, февраль российский фондовый рынок начал с консолидации, попытки продолжить рост не увенчались успехом, но и поводов для падения не было, поскольку нефть и внешние фондовые площадки подросли.

Отсутствие новых поводов для покупок способствовало "вялой" фиксации прибыли по спекулятивным "длинным" позициям. При этом техническая картина продолжает оставаться позитивной. Рынок движется над восходящим трендом и при этом индекс МосБиржи смог закрепиться выше уровня поддержки 2500 пунктов. При этом на следующей неделе "медведи" могут попробовать протестировать этот уровень сверху.

Для рубля дополнительным фактором давления выступает окончание поддержки со стороны налогового периода, что снижает объемы предложения валюты со стороны экспортеров. Несмотря на это, можно ожидать негативной динамики доллара и дальнейшего его отступления в сторону технической поддержки 65 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "БКС Брокер" Анастасия Попова, техническая картина в индексе МосБиржи остается прежней: ближайшим уровнем сопротивления выступает диапазон 2540-2585 пунктов, уровень поддержки расположен на отметке 2500 пунктов.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, рубль скорректировался вниз после нескольких дней укрепления, реагируя на снижение глобального аппетита к риску из-за публикации слабой китайской статистики. Также фактором давления выступил старт дополнительных валютных интервенций со стороны ЦБ РФ.

В то же время новость о том, что Пекин и Вашингтон достигли промежуточных договоренностей на переговорах по тарифам, несколько улучшила настроения инвесторов. Опасения перебоев с поставками сырья из-за ситуации в Венесуэле в любом случае будут удерживать "черное золото" на плаву, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+40,2%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+34,4%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+16,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,9%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-14,2%), акции ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-11%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-9,5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,065 млрд рублей (из них 12,025 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).