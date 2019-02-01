На следующей неделе "медведи" могут попробовать протестировать уровень поддержки в 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

"Февраль российский фондовый рынок начал с консолидации у уровней закрытия предыдущей сессии, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Попытки продолжить рост не увенчались успехом, чему способствовало некоторое снижение цен на нефть. Однако и поводов для падения не было - если в Европе основные индексы к вечеру демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,1% соответственно, что сдержало продажи в наших бумагах. В результате к 18.00 мск. индекс МосБиржи практически не изменился относителньо уровней закрытия четверга, удержав позиции чуть выше 2520 пунктов. Лидерами торгов выступили "префы" Башнефти и акции НЛМК, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались ФосАгро и Аэрофлот, потерявшие 2,1% и 1,9%. Отметим, что после выхода в четверг на новые максимумы за счет реакции на результаты заседания ФРС, продолжить восходящую динамику не получилось. Отсутствие новых поводов для покупок способствовало "вялой" фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом техническая картина продолжает оставаться позитивной. Рынок движется над восходящим трендом и при этом смог закрепиться выше уровня поддержки 2500 пунктов. При этом на следующей неделе "медведи" могут попробовать протестировать этот уровень сверху".