Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне нестабильной нефти и увеличения покупок ЦБ

Москва. 1 февраля. Доллар США и евро слегка укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках и увеличения с 1 февраля объемов покупки валюты Центробанком.

Курс доллара США составил 65,485 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,105 руб./EUR1, поднявшись на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,6 копейки - до 69,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,24 копейки, до 65,6601 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,26 копейки, до 75,148 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на первых торгах месяца в рамках фиксации прибыли на фоне нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. Дополнительным фактором, оказывающим давление на рубль, выступает увеличение объемов валютных интервенций ЦБ РФ.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК находилась на уровнях предыдущего закрытия, $60,84 за баррель (накануне контракт подешевел на 1,14%). Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустился на 0,09% - до $53,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI упала в цене на 0,81%, до $53,79 за баррель.

"С сегодняшнего дня Банк России увеличивает покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Речь идет об отложенных покупках, которые будут проводиться равномерно в течение 36 месяцев и увеличат объем ежедневных покупок на 2,8 млрд рублей. В то же время данный фактор, скорее всего, не окажет заметного влияния на динамику российской валюты", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Итоги очередного раунда торговых переговоров между представителями США и Китая не принесли оптимизма на развивающиеся рынки. Несмотря на то, что по итогам встречи представителями США был отмечен определенный прогресс на пути заключения "мирного" соглашения, окончательный итог в переговорах отложен до встречи лидеров двух стран в конце февраля. Не исключено, что такая встреча пройдет без положительного результата, а уже со 2 марта будут введены новые пошлины на китайские товары. Кроме того, фактором, формально выступающим против рубля, является и начало отложенных покупок валюты Банком России с 1 февраля. Тем не менее, последний фактор, если и оказывает, то исключительно психологическое давление", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном снизились в пятницу, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,58% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 12 б.п. - до 7,84% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 2 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 8,68% годовых.