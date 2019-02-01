Рубль не хочет отступать - eToro

С начала года рубль показал рост чуть более чем на 6% в паре с долларом, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Под конец месяца неплохим подспорьем для нашей валюты как и для активов развивающихся стран в целом послужило изменение риторики американского Центробанка в более "мягкую" или осторожную сторону. Теперь инвесторы уже не закладывают в цену повышения ставки ФРС в этом году, более того, в следующем году они не исключают рисков снижения стоимости кредитования, т.е. смены курса монетарной политики банка, который в 2018 году четырежды повышал ставку.

Это, по мнению эксперта, важный сдвиг в пользу валют развивающегося сегмента, который должен повысить привлекательность рубля в том числе. Но воспользоваться этим преимуществом валюта сможет только в том случае, если на санкционном фронте не поднимется новая волна после того, как американское правительство разрешит свои внутренние проблемы, в связи с которыми здесь наступило затишье, которое позволило инвесторам вернуться к покупкам российских активов.

В пятницу рубль показывает неоднозначную динамику. После утреннего ослабления валюта вернулась к росту и сейчас торгуется на уровнях закрытия четверга, вблизи отметки 65,40 руб. Примечательно, что "деревянный" не реагирует на начало отложенных покупок валюты Центробанком. Впрочем, этот фактор уже был отыгран ранее.

"С технической точки зрения, доллар получает хорошую поддержку в виде уровня 65 руб., для пробоя которого текущих драйверов недостаточно. Как минимум, необходимо улучшение настроений на рынке нефти вкупе с более глубокой просадкой доллара на форексе. При прочих равных в ближайшей перспективе доллар/рубль продолжит торговаться неподалеку от текущих уровней, с тенденцией к ослаблению", - резюмирует Михаил Мащенко.