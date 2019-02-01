Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05-67,05 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль корректируется вниз после нескольких дней укрепления, реагируя на отрицательную динамику нефтяных цен и снижение глобального аппетита к риску из-за публикации слабой китайской статистики. Дополнительным фактором давления выступает старт дополнительных валютных интервенций со стороны ЦБ. Котировки Brent опустились ниже 61-долларовой отметки на фоне данных о существенном сокращении производственной активности в Китае. В то же время новость о том, что Пекин и Вашингтон достигли промежуточных договоренностей на переговорах по тарифам, несколько улучшила настроения инвесторов. Опасения перебоев с поставками сырья из-за ситуации в Венесуэле в любом случае будут удерживать "черное золото" "на плаву". Банк России в пятницу начал производить дополнительные закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила: они будут производиться равномерно в течение 36 месяцев в ежедневном объеме 2,8 млрд рублей. В то же время регулятор обозначил, что в случае возникновения рисков финансовой стабильности закупки могут быть приостановлены. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05-67,05 руб./доллар", - указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.