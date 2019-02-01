Утренние прогнозы: характер торгов будет менее уверенным

В целом аналитики предполагают нейтральное начало дня на рынке акций РФ.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность заметного движения вверх. Вместе с тем в течение дня характер торгов может оказаться менее уверенным, чем вчера".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Сегодня ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, выглядит смешанной. Снижение цен на энергоносители окажет давление на котировки компаний нефтегазового сектора, при этом возросший интерес к рынкам развивающихся стран дает надежду на продолжение укрепления рубля и рост рынка ОФЗ. Негативными факторами, способными оказать влияние на ход торгов, продолжают оставаться нерешенные вопросы относительно выхода Великобритании из ЕС и продолжающиеся торговые переговоры США и Китая".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,4% по индексу МосБиржи. В лидерах роста по-прежнему пока остаются в первую очередь внутренние секторы. На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, текущая локальная коррекция нефтяных котировок может способствовать преимущественному нахождению индекса в середине либо нижней части данного диапазона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём консолидации отечественного рынка вблизи достигнутых значений около 2510-2530 пунктов по индексу МосБиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,2-0,3%, в районе 2515-2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2530, 2540 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром".