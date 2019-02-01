01 февраля 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: характер торгов будет менее уверенным
В целом аналитики предполагают нейтральное начало дня на рынке акций РФ.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность заметного движения вверх. Вместе с тем в течение дня характер торгов может оказаться менее уверенным, чем вчера".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Сегодня ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, выглядит смешанной. Снижение цен на энергоносители окажет давление на котировки компаний нефтегазового сектора, при этом возросший интерес к рынкам развивающихся стран дает надежду на продолжение укрепления рубля и рост рынка ОФЗ. Негативными факторами, способными оказать влияние на ход торгов, продолжают оставаться нерешенные вопросы относительно выхода Великобритании из ЕС и продолжающиеся торговые переговоры США и Китая".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,4% по индексу МосБиржи. В лидерах роста по-прежнему пока остаются в первую очередь внутренние секторы. На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, текущая локальная коррекция нефтяных котировок может способствовать преимущественному нахождению индекса в середине либо нижней части данного диапазона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём консолидации отечественного рынка вблизи достигнутых значений около 2510-2530 пунктов по индексу МосБиржи".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,2-0,3%, в районе 2515-2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2530, 2540 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
01 февраля 2019 года 14:53
С начала года рубль показал рост чуть более чем на 6% в паре с долларом, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Под конец месяца неплохим подспорьем для нашей валюты как и для активов развивающихся стран в целом послужило изменение риторики... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 14:22
"Североамериканский рынок природного газа, который считается очень чувствительным к состоянию погоды, практически не отреагировал на рекордно низкие температуры на Среднем Западе и в северо-восточных штатах США, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Газ является... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:51
"Рубль корректируется вниз после нескольких дней укрепления, реагируя на отрицательную динамику нефтяных цен и снижение глобального аппетита к риску из-за публикации слабой китайской статистики. Дополнительным фактором давления выступает старт дополнительных валютных интервенций со стороны ЦБ.... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:38
iti понизил прогнозную стоимость GDR En+ (MOEX: ENPL) Group с $14 до $10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".
Как отмечается в обзоре, несмотря на снижение прогнозной стоимости, потенциал роста котировок GDR... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:36
"Январь на фондовом рынке России завершился на "мажорной ноте". Основные индексы акций продемонстрировали уверенный рост: индекс МосБиржи - +6,40%), индекс РТС - +13,58%. Отраслевые индексы без исключения укрепились. Абсолютным лидером оказался индекс Банков и финансов (+11,06% в рублях, +18,52%... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:10
"Ближайший месяц на российском рынке будет отмечен полноценным стартом сезона корпоративной отчетности за 4 кв. прошлого года. В среднем по итогам 4 кв. средний уровень рублевой цены на нефть марки Brent составлял около 4500 руб./барр., по итогам января - всего 4000 руб./барр. Пока еще в среднем... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 12:48
"Цены на нефть были относительно стабильны в ходе утренних торгов пятницы после коррекционного снижения на 2%. К снижению стоимости контрактов накануне привели переоценка участниками рынка последствий санкций в отношении венесуэльской PDVSA, а также отсутствие фактического прогресса по ключевым... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 12:23
"Количество банков с позитивными рекомендациями по рублю и ОФЗ продолжает увеличиваться с целями около 62-63/USD, подтверждая и наши более ранние оценки. Однако итоговый баланс будет определяться не только фундаментальными факторами, но и краткосрочным отношением к headline risks извне. Никак не... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 11:45
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов, вызванного просевшей накануне вечером нефтью, вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста бумаг Сбербанка. читать дальше
.
01 февраля 2019 года 11:45
"Похоже, что российские активы вновь нашли ту "идеальную точку" ("sweet spot"), где оптимальный результат (в данном случае рост стоимости активов) достигается путем прикладывания минимальных усилий. Разворот политики ФРС - глобальный фактор, важность которого трудно недооценить. Ситуация, когда... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 11:19
"В четверг покупки российских евробондов активизировались. Доходность Russia`29 снизилась до 4,64% годовых (-7 б.п.). Ключевым драйвером роста оптимизма в отношении российских евробондов стала смена риторики ФРС относительно перспектив повышения базовой ставки. После того как глава ФРС отметил... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:54
"Российские облигации вчера росли в цене на волне оптимизма в отношении ЕМ благодаря смягчению риторики ФРС. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась сразу до 8,19% годовых (-16 б.п.), вернувшись к уровню начала августа 2018 г. Инфляция в России за последнюю неделю января замедлилась до 0,1% против... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:36
"Наблюдаемый рост российского рынка не является нашей внутренней историей. Притоки средств на развивающиеся рынки фиксируются в целом по миру, так что ралли во многом является лишь отражением общей тенденции. Мы часто приводим график, на котором сравнивается динамика нашего долларового РТС и... читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:35
Москва. 1 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне нестабильной нефти и возросших покупок валюты Центробанком для нужд Минфина. читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:20
"Котировки Brent вчера снижались на фоне сообщения о том, что Германия, Франция, Великобритания создали механизм для расчетов с Ираном. В перспективе это позволит восстановить экспорт нефти из этой страны и увеличить предложение на мировом рынке. Вместе с тем текущее улучшение ситуации на мировых... читать дальше
.