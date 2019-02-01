01 февраля 2019 года 10:35
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте первых торгов февраля
Москва. 1 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне нестабильной нефти и возросших покупок валюты Центробанком для нужд Минфина.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,56-65,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,5875 руб./$1 (+18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,0375 руб./EUR1 (+19,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19 копеек к уровню закрытия четверга, до 69,84 рубля.
Доллар при этом оказался на 22,98 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,31 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на первых торгах февраля на фоне как нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках, так и увеличивающихся с 1 февраля объемов покупки валюты Центробанком для нужд Минфина. Как ранее сообщал Банк России, отложенные покупки будут осуществляться с 1 февраля 2019 года равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей. С 15 января ежедневный объем покупки валюты составлял в среднем 15,6 млрд рублей.
В свою очередь мировые цены на нефть пытаются в пятницу утром стабилизироваться после падения накануне. Участников нефтяного рынка тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК находится на уровнях предыдущего закрытия, $60,84 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустился на 0,09% - до $53,74 за баррель.
В центре внимания глобальных инвесторов остаются взаимоотношения между США и Китаем, двухдневные переговоры между которыми завершились накануне. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. "Есть моменты, по которым мы не договорились, но мы договоримся. Думаю, на встрече с Си мы договоримся по всем вопросам", - сказал президент США журналистам. "Финальной сделки не будет до того, как мой друг президент Си и я встретимся в ближайшем будущем, чтобы договорится по давнишним и наиболее сложным аспектам", - написал он также в Twitter. Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении напомнил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, введут 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.
Опубликовано: /Финмаркет/
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