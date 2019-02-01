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01 февраля 2019 года 11:45

Рынок акций РФ после негативного старта вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов, вызванного просевшей накануне вечером нефтью, вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста бумаг Сбербанка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2525,93 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1211,96 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 65,67 руб. (+0,27 руб.).

Подорожали рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (+0,2%, до 218,29 руб.) и "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%).

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В четверг Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

Также в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшем будущем", поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, Китай - на 1,3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 на страте торгов растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на заявлениях Д.Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Тем временем в Китае вышли слабые данные Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР: индекс менеджеров закупок (PMI) в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта с 49,7 пункта в декабре. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Нефть утром в пятницу стабилизируется после отката накануне вечером. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,89 за баррель (+0,1% и -1,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,72 за баррель (-0,1% и -0,8% в четверг).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Пучкарева, покупки на российском рынке акций утром приостановились после царившего накануне оптимизма, когда индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Дальнейший рост возможен, но пока утром каких-либо серьезных стимулов для движения вверх не просматривается.

Банк России с 1 февраля начинает отложенные покупки валюты в рамках бюджетного правила, в среднем планируется приобретать валюту на 2,8 млрд рублей в день. Сейчас ЦБ РФ покупает для Минфина около 15,6 млрд рублей ежедневно. Заметного давления на рубль не ожидается, так как планы регулятора были давно озвучены, а заявленные объемы некритичны. В то же время уйти ниже 65 руб./$1 теперь будет сложно, полагает эксперт.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне индекс МосБиржи поднимался к сопротивлению 2540 пунктов, но сил для штурма не хватило, теперь крупные игроки могут потерять интерес к акциям после продолжительного подъема, а при первом негативе будут фиксировать прибыль.

Внешний фон утром в пятницу умеренно позитивный - выросла фондовая Азия на заявлениях о прогрессе в переговорном процессе США-Китай. Однако никакого прорыва нет, по-прежнему не решен вопрос о воровстве Китаем интеллектуальной собственности. Снижение рынка акций может продлиться до середины торгов, что обусловлено сокращением маржинальных позиций спекулянтами перед выходными. На этой просадке можно рискнуть и спекулятивно купить акции с целью на понедельник: статистика последних лет показывает, что первые дни нового месяца рынки преимущественно растут.

Особое внимание стоит обратить на акции Сбербанка, которые преодолели сопротивление 215 руб., теперь следующей целью роста выступает отметка 230 руб. Не рекомендуется покупать акции "Роснефти", на которые продолжит оказывать давление венесуэльский кризис. В том случае, если начнется коррекционный разворот акций, а рубль будет снижаться, рекомендуется покупать бумаги металлургов, за исключением акций "Норникеля", краткосрочный потенциал роста которых после обновления исторических максимумов невелик, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, в СМИ сообщается о достижении США и КНР существенного прогресса в завершившихся накануне предварительных торговых переговорах, которые теперь продолжатся в середине февраля. Речь теперь идет также о встрече лидеров США и Китая - вероятнее всего, в конце месяца или начале марта. На рынке, однако, опасаются, что сторонам не удастся достичь всеобъемлющего соглашения до встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина, что усложнит процесс переговоров.

Нефть Brent пока не смогла закрепиться выше важного сопротивления $63,8 за баррель на фоне неуверенности инвесторов в перспективах торговой сделки США и Китая. Котировки, таким образом, остаются в рамках среднесрочного торгового диапазона.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают важные рубежи 2500 и 1200 пунктов. Основной опасностью для краткосрочных "быков" остается близость к зоне перекупленности, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность заметного движения вверх. Вместе с тем в течение дня характер торгов может оказаться менее уверенным, чем накануне, из-за большого потока корпоративной отчетности и экономических статданных (последние включают данные по рынку труда США - Non-farm payrolls, 16:30 МСК). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 65,5 руб./$1.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, итоги заседания Федрезерва и торговых переговоров США-Китай оказывают умеренную поддержку рисковым активам. Двухдневный раунд торговых переговоров между двумя странами завершился, и его результат схож с итогами предыдущих дискуссий - стороны позитивно отзываются о диалоге, говорят о высокой вероятности заключения торговой сделки, но в то же время о принятии конкретных шагов, направленных на разрешение разногласий, пока не сообщается.

Срок "временного перемирия" завершается 1 марта, соответственно, рынки в ближайший месяц могут попасть в зависимость от результатов диалога лидеров двух стран (конкретные сроки встречи пока не определены, но, вероятно, встреча состоится во второй половине февраля).

Для рынка акций РФ на горизонте ближайших нескольких сессий можно ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, текущая локальная коррекция нефтяных котировок может способствовать преимущественному нахождению индекса в середине либо нижней части данного диапазона, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+17,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+10%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-10,3%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-9,3%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,406 млрд рублей (из них 2,225 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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