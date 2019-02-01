Среднесрочно сохраняем конструктивный взгляд на рубль и ждем его умеренного роста в случае отсутствия нового негатива - РФПИ

"Количество банков с позитивными рекомендациями по рублю и ОФЗ продолжает увеличиваться с целями около 62-63/USD, подтверждая и наши более ранние оценки. Однако итоговый баланс будет определяться не только фундаментальными факторами, но и краткосрочным отношением к headline risks извне. Никак не разрешилась и ситуация в Венесуэле. Поэтому для финансовых инвесторов более безопасной стратегией является сокращение или закрытие длинных позиций по рублю на выходные. Из-за этого не исключаем небольшого ослабления рубля сегодня в направлении 66/USD. Но среднесрочно мы сохраняем конструктивный взгляд на рубль и ждем его умеренного роста в сценарии отсутствия нового негатива извне и новых ограничений против РФ", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.