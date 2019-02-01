На горизонте ближайших двух месяцев доходность 10-летих ОФЗ может снизиться до 8,00% годовых - Промсвязьбанк

"Российские облигации вчера росли в цене на волне оптимизма в отношении ЕМ благодаря смягчению риторики ФРС. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась сразу до 8,19% годовых (-16 б.п.), вернувшись к уровню начала августа 2018 г. Инфляция в России за последнюю неделю января замедлилась до 0,1% против роста на 0,9% за предыдущие 3 недели. Годовые темпы роста потребительских цен по итогам января составляют около 5%. Соответствие инфляции прогнозам ЦБ РФ в первом квартале и мягкая риторика ФРС, способствующая укреплению валют развивающихся стран, говорят в пользу сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях в феврале-марте. Если ФРС воздержится от повышения ставки на горизонте ближайшего года, как сейчас ожидает рынок, то реализация сценария замедления инфляции во втором полугодии текущего года будет сигнализировать о возможности снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Если ЦБ РФ на ближайших заседаниях просигнализирует о снижении проинфляционных рисков, то это поддержит дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций. Ожидания инвесторов, что ФРС не будет поднимать ставку в 2019 г., формируют позитивный фон для облигаций ЕМ. На горизонте ближайших двух месяцев доходность 10-летих ОФЗ может снизиться до 8,00% годовых, если не будет усиления санкционных рисков", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.