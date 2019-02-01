По индексу МосБиржи очень сильной "зоной торможения" выступает область 2540-2585 пунктов - БКС

"Наблюдаемый рост российского рынка не является нашей внутренней историей. Притоки средств на развивающиеся рынки фиксируются в целом по миру, так что ралли во многом является лишь отражением общей тенденции. Мы часто приводим график, на котором сравнивается динамика нашего долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets (развивающиеся рынки). Так вот соотношение этих индикаторов стоит на одном месте, что говорит о том, что никакой опережающей динамики именно в России не наблюдается. По индексу МосБиржи в качестве очень сильной "зоны торможения" выступает область 2540-2585 пунктов. Без поддержки со стороны экспортеров на одном "Сбербанке" продолжать рост выше этих отметок индексу будет непросто", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Василий Карпунин.