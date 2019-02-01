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Главная / Мнения аналитиков / По индексу МосБиржи очень сильной "зоной торможения" выступает область 2540-2585 пунктов - БКС
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01 февраля 2019 года 10:36
По индексу МосБиржи очень сильной "зоной торможения" выступает область 2540-2585 пунктов - БКС
"Наблюдаемый рост российского рынка не является нашей внутренней историей. Притоки средств на развивающиеся рынки фиксируются в целом по миру, так что ралли во многом является лишь отражением общей тенденции. Мы часто приводим график, на котором сравнивается динамика нашего долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets (развивающиеся рынки). Так вот соотношение этих индикаторов стоит на одном месте, что говорит о том, что никакой опережающей динамики именно в России не наблюдается. По индексу МосБиржи в качестве очень сильной "зоны торможения" выступает область 2540-2585 пунктов. Без поддержки со стороны экспортеров на одном "Сбербанке" продолжать рост выше этих отметок индексу будет непросто", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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01 февраля 2019 года 14:53
С начала года рубль показал рост чуть более чем на 6% в паре с долларом, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Под конец месяца неплохим подспорьем для нашей валюты как и для активов развивающихся стран в целом послужило изменение риторики... читать дальше
.01 февраля 2019 года 14:22
"Североамериканский рынок природного газа, который считается очень чувствительным к состоянию погоды, практически не отреагировал на рекордно низкие температуры на Среднем Западе и в северо-восточных штатах США, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Газ является... читать дальше
.01 февраля 2019 года 13:51
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05-67,05 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль корректируется вниз после нескольких дней укрепления, реагируя на отрицательную динамику нефтяных цен и снижение глобального аппетита к риску из-за публикации слабой китайской статистики. Дополнительным фактором давления выступает старт дополнительных валютных интервенций со стороны ЦБ.... читать дальше
.01 февраля 2019 года 13:38
iti понизил прогнозную стоимость GDR En+ (MOEX: ENPL) Group с $14 до $10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". Как отмечается в обзоре, несмотря на снижение прогнозной стоимости, потенциал роста котировок GDR... читать дальше
.01 февраля 2019 года 13:36
"Январь на фондовом рынке России завершился на "мажорной ноте". Основные индексы акций продемонстрировали уверенный рост: индекс МосБиржи - +6,40%), индекс РТС - +13,58%. Отраслевые индексы без исключения укрепились. Абсолютным лидером оказался индекс Банков и финансов (+11,06% в рублях, +18,52%... читать дальше
.01 февраля 2019 года 13:10
Наш целевой ориентир по индексу МосБиржи на этот год находится на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк
"Ближайший месяц на российском рынке будет отмечен полноценным стартом сезона корпоративной отчетности за 4 кв. прошлого года. В среднем по итогам 4 кв. средний уровень рублевой цены на нефть марки Brent составлял около 4500 руб./барр., по итогам января - всего 4000 руб./барр. Пока еще в среднем... читать дальше
.01 февраля 2019 года 12:48
Определенное давление на нефть оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть были относительно стабильны в ходе утренних торгов пятницы после коррекционного снижения на 2%. К снижению стоимости контрактов накануне привели переоценка участниками рынка последствий санкций в отношении венесуэльской PDVSA, а также отсутствие фактического прогресса по ключевым... читать дальше
.01 февраля 2019 года 12:23
Среднесрочно сохраняем конструктивный взгляд на рубль и ждем его умеренного роста в случае отсутствия нового негатива - РФПИ
"Количество банков с позитивными рекомендациями по рублю и ОФЗ продолжает увеличиваться с целями около 62-63/USD, подтверждая и наши более ранние оценки. Однако итоговый баланс будет определяться не только фундаментальными факторами, но и краткосрочным отношением к headline risks извне. Никак не... читать дальше
.01 февраля 2019 года 11:45
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов, вызванного просевшей накануне вечером нефтью, вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста бумаг Сбербанка. читать дальше
.01 февраля 2019 года 11:45
"Похоже, что российские активы вновь нашли ту "идеальную точку" ("sweet spot"), где оптимальный результат (в данном случае рост стоимости активов) достигается путем прикладывания минимальных усилий. Разворот политики ФРС - глобальный фактор, важность которого трудно недооценить. Ситуация, когда... читать дальше
.01 февраля 2019 года 11:19
"В четверг покупки российских евробондов активизировались. Доходность Russia`29 снизилась до 4,64% годовых (-7 б.п.). Ключевым драйвером роста оптимизма в отношении российских евробондов стала смена риторики ФРС относительно перспектив повышения базовой ставки. После того как глава ФРС отметил... читать дальше
.01 февраля 2019 года 10:54
На горизонте ближайших двух месяцев доходность 10-летих ОФЗ может снизиться до 8,00% годовых - Промсвязьбанк
"Российские облигации вчера росли в цене на волне оптимизма в отношении ЕМ благодаря смягчению риторики ФРС. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась сразу до 8,19% годовых (-16 б.п.), вернувшись к уровню начала августа 2018 г. Инфляция в России за последнюю неделю января замедлилась до 0,1% против... читать дальше
.01 февраля 2019 года 10:35
Москва. 1 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне нестабильной нефти и возросших покупок валюты Центробанком для нужд Минфина. читать дальше
.01 февраля 2019 года 10:20
"Котировки Brent вчера снижались на фоне сообщения о том, что Германия, Франция, Великобритания создали механизм для расчетов с Ираном. В перспективе это позволит восстановить экспорт нефти из этой страны и увеличить предложение на мировом рынке. Вместе с тем текущее улучшение ситуации на мировых... читать дальше
.01 февраля 2019 года 10:08
Роста спроса на активы EM (развивающиеся рынки) поддержал приток капитала в акции и облигации РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов,... читать дальше
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