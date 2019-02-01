Роста спроса на активы EM поддержал приток капитала в акции и облигации РФ - БКС

Роста спроса на активы EM (развивающиеся рынки) поддержал приток капитала в акции и облигации РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетную неделю с 24 по 30 января составил порядка $240 млн против притока $300 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $160 млн против притока $140 млн неделей ранее (четыре недели непрерывного притока). Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, вновь зафиксировали отток капитала, который с 24 по 30 января составил $10 млн против $20 млн неделей ранее (вторая неделя оттока).

По итогам недели, завершившейся 30 января, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) поступило $80 млн, неделей ранее приток составил $160 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован отток на уровне $10 млн (четвертая неделя оттоков).

"Российские акции и облигации на прошлой неделе получили значительную поддержку со стороны притоков в развивающиеся рынки перед решением ФРС. Мы сохраняем позитивный взгляд и ждем, что в ближайшие недели новостной поток по торговым переговорам обеспечит дополнительные притоки в EM", - пишет В.Смольянинов.