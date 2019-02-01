Перед выходными возможна фиксация позиций на рынке акций - ИФК "Солид"

"Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Вслед за положительными итогами заседания ФРС финансовые рынки получили поддержку от торговых переговоров США и Китая, которые проходили в Вашингтоне. Трамп вновь пригрозил, что повысит пошлины, если до 1 марта стороны не смогут договориться, но сейчас это оценивается как элемент торга, нежели основной сценарий. По мнению китайской делегации, в ходе переговоров удалось добиться определенного прогресса. Речь идет о нахождении баланса в торговле (Китай будет закупать больше сельхозпродукции), а также о выработке механизма по контролю за реализацией уже достигнутых договоренностей. В середине февраля торговая делегация США нанесет ответный визит - переговоры будут продолжаться в Пекине. Значительных успехов по итогам этого раунда, на наш взгляд, не было, однако плохих новостей для рынков удалось избежать, поэтому с учетом заявления ФРС ранее и положительной корпоративной отчетности индексы S&P500 и Nasdaq завершили январь на позитивной ноте. Индекс МосБиржи закрепился на новых максимумах, однако продажи усилились под закрытие сессии, что связываем именно с динамикой цен на нефть. Перед выходными фиксация позиций может продолжиться", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.