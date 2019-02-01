Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице американцев на прошлой неделе взлетело на 53 тыс., до максимальных с сентября 2017 года 253 тыс. Такой скачок во многом объясняется приостановкой работы правительства США. Между тем продажи новостроек в США в ноябре взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта.

Накануне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, и ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС заявила о готовности при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе. Председатель Федрезерва Дж.Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу после публикации слабых данных Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Вместе с тем в материковом Китае рынок акций растет на заявлениях президента США Дональда Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона, подписание торгового соглашения откладывается до личной встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,1%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, Shanghai Composite - на 1,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил менее 0,1%. Индийский Sensex вырос на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, опустился менее чем на 0,1%. Южнокорейский KOSPI почти не изменился.

В свою очередь цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение после активного январского роста, несколько замедлившегося в последнюю сессию месяца из-за проблем торможения экономики Китая и отношений Пекина и Вашингтона. Инвесторов тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск поднялась на 0,16%, до $60,94 за баррель. Накануне контракт подешевел на 1,14%, до $60,84 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 0,04% - до $53,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI упала в цене на 0,81%, до $53,79 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в четверг в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,99 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,483 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 января снизился всего на 0,001% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 580,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-04" (+0,83%), "РЖД-001P-02R" (+0,8%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-05" (-3,84%), "Сбербанк-001-12R" (-0,35%) и "Роснефть БО-03" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 31 января полностью разместил облигации серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 января. Ставка 1-го купона четырехлетних бондов составила 9,15% годовых, она зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые.

Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 43,12% выпуска на сумму 431,179 млн рублей. Дата погашения выпуска - 10 августа 2022 года. Бонды размещены по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата одного купона, ставка - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,2% годовых. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 31 января. Техническое размещение выпуска запланировано на 8 февраля.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 8,09% годовых. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,56% годовых.

ООО "Финанс-Авиа" допустило техдефолт по выплате 6-го купона облигаций 1-й серии, не выплатив 186,996 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Компания разместила облигации 1-й серии объемом 4,1 млрд рублей в декабре 2015 года. Ставка текущего купона 7-летних облигаций составляет 9% годовых. Бонды размещались по закрытой подписке в пользу "ЮТэйр-Финанс". ООО "Финанс-Авиа" - дочерняя компания ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" (MOEX: UTAR).