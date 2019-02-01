Нефть сдержанно дорожает

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В январе индекс Dow Jones Industrial Average подскочил более чем на 10%, что является лучшей динамикой для этого месяца с 1989 года. Standard & Poor's 500 с начала января также зафиксировал более чем 10%-ный рост, впервые с 1987 года.

В четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице американцев на прошлой неделе взлетело на 53 тыс., до максимальных с сентября 2017 года 253 тыс. Такой скачок во многом объясняется приостановкой работы правительства США.

Между тем продажи новостроек в США в ноябре взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта.

Накануне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, и ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС заявила о готовности при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Председатель Федрезерва Дж.Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

Также в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшем будущем", поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи.

Рыночная стоимость химкомпании DowDuPont упала на 9,2% из-за того, что ее выручка в прошлом квартале не оправдала прогнозов рынка, составив $20,1 млрд вместо ожидавшихся $20,9 млрд.

Котировки бумаг Visa, мирового лидера рынка платежных систем, отчитавшейся после закрытия торгов накануне, опустились на 1,9%, хотя компания увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале 2019 года на 18%.

Между тем акции MasterCard, основного конкурента Visa, подскочили на 3,5% на новости, что компания резко повысила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года, при этом ее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка увеличилась на 15%.

Курс ценных бумаг United Parcel Service Inc. (UPS) вырос на 4,2%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки отчиталась о резком падении чистой прибыли в четвертом квартале 2018 года из-за единовременных отчислений на пенсионные выплаты, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы аналитиков.

Капитализация Microsoft Corp. уменьшилась на 1,8% из-за того, что софтверный гигант получил выручку ниже ожиданий во втором квартале 2019 фингода. Одной из причин стало сокращение доходов от поставок ПО и услуг сборщикам ПК из-за дефицита чипов.

Бумаги Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, подскочили в цене почти на 11%. В четвертом квартале компания получила рекордную в своей истории прибыль в размере $6,88 млрд, которая при этом оказалась выше консенсус-прогноза.

Стоимость акций автопроизводителя Tesla снизилась на 0,6% на новости, что компания завершила минувший квартал с прибылью ниже прогноза. Кроме того, Tesla объявила об уходе главного финансового директора Дипака Ахуджи.

Цена акций Intel опустилась на 0,9% после того, как компания объявила о назначении Роберта Суона главным исполнительным директором. До этого он семь месяцев занимал эту должность на временной основе после отставке предыдущего CEO Брайана Кржанича.

Котировки бумаг американского концерна General Electric Co. подскочили почти на 12%. Компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке, и объявила о достижении соглашения с министерством юстиции США об урегулировании претензий в связи с нарушениями бывшего подразделения GE в сфере ипотечного кредитования.

Для урегулирования претензий Минюста GE выплатит штраф в размере $1,5 млрд, которые компания уже зарезервировала.

Индекс Dow Jones Industrial Average 31 января уменьшился на 15,19 пункта (0,06%) и составил 24999,67 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 23,05 пункта (0,86%) - до 2704,1 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 98,66 пункта (1,37%) и составил 7281,74 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу после публикации слабых данных Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая.

Вместе с тем в материковом Китае рынок акций энергично растет на заявлениях президента США Дональда Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона, подписание торгового соглашения откладывается до личной встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,1%. По итогам января он поднялся на 6,8%. Биржи Тайваня закрыты в пятницу.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, Shanghai Composite - на 1,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый банком Caixin и аналитической компанией Markit, в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта с 49,7 пункта в декабре. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Резкое ухудшение макроэкономической статистики из Китая может подтолкнуть ЦБ страны к снижению процентных ставок уже 1 февраля, считает экономист Barclays Цзянь Чан, который в конце 2014 года точно предсказал аналогичные действия Народного банка Китая, хотя остальные эксперты не ожидали уменьшения стоимости кредитования.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил менее 0,1%, тогда как более широкий Topix опустился на 0,2%.

Уровень безработицы в Японии неожиданно снизился в декабре до 2,4% с 2,5% месяцем ранее.

Индийский Sensex вырос на 0,4%. В парламенте страны начинается обсуждение бюджета на следующий финансовый год.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, опустился менее чем на 0,1%. Южнокорейский KOSPI почти не изменился.

Выручка казино в Макао сократилась в январе впервые с июля 2016 года. Несмотря на это, акции операторов казино в Гонконге продолжают подъем: MGM China - на 0,8%, Galaxy Entertainment - на 1,2%.

Курс ценных бумаг японского ритейлера Fast Retailing, которому принадлежит марка Uniqlo, поднялся на 2%.

Стоимость акций Nintendo рухнула на 9,5% из-за ухудшения прогноза продаж игровых консолей Switch.

Филиппинский фондовый индекс PSEi в пятницу входит в число лидеров роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1,5%), уступая лишь шэньчжэньскому индикатору. Центральный банк Филиппин прогнозирует ослабление инфляции в январе до 4,3-5,1%.

Цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение после активного январского роста, несколько замедлившегося в последнюю сессию месяца из-за проблем торможения экономики Китая и отношений Пекина и Вашингтона.

Несмотря на падение цен в четверг, североморская нефть WTI зафиксировала рекордный для января рост за все время наблюдений - с 1983 года. За месяц WTI подорожала более чем на 18%, что также является максимальным подъемом с апреля 2016 года.

Цена Brent в январе увеличилась на максимальные с апреля 2016 года 15%.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск поднялась на 8 центов (0,13%), до $60,92 за баррель. Накануне контракт подешевел на $0,70 (1,14%), до $60,84 за баррель. В четверг завершились торги мартовским фьючерсом на Brent, подорожавшим в последнюю сессию на 0,4%, до $61,89 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 3 цента (0,06%) - до $53,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI упала в цене на $0,44 (0,81%), до $53,79 за баррель.

Инвесторов тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона в ходе очередного раунда торговых переговоров, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Д.Трамп рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

На Ближнем Востоке цены на нефть резко повышаются в сопоставлении с ростом котировок Brent из-за продолжающегося сокращения поставок средних и тяжелых марок на мировой рынок. Спред между стоимостью Brent и дубайского контракта, одного из эталонов в регионе, сузился до минимума за 18 месяцев.