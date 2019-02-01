.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть сдержанно дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Минфин к марту подготовит документы по евробондам
Минфин планирует подготовить документы для размещения евробондов к марту, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Со сроками выхода на внешний рынок министерство определится после того, как будет готова вся юридическая документация
 
В январе траты больше всего увеличились на АЗС
В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита. Тогда как в специализированных магазинах алкогольной продукции он, напротив, после праздников несколько снизился. Об этом свидетельствует статистика одного из...
 
Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2018 году в 1,8 раза
Объем вывода средств за рубеж клиентами банков в 2018 году сократился до 63 млрд руб., объем обналичивания - до 177 млрд руб., сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с регулятором в пансионате "Бор", организованной...
 
Проверка полисов ОСАГО с помощью камер не запускается
Сегодня истекает срок выполнения поручения, который вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА для запуска системы проверки наличия ОСАГО с помощью камер. Полиция и страховщики должны были в январе "провести интеграцию информационных баз данных",...
 
01 февраля 2019 года 09:41

Нефть сдержанно дорожает

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В январе индекс Dow Jones Industrial Average подскочил более чем на 10%, что является лучшей динамикой для этого месяца с 1989 года. Standard & Poor's 500 с начала января также зафиксировал более чем 10%-ный рост, впервые с 1987 года.

В четверг стало известно, что число впервые обратившихся за пособием по безработице американцев на прошлой неделе взлетело на 53 тыс., до максимальных с сентября 2017 года 253 тыс. Такой скачок во многом объясняется приостановкой работы правительства США.

Между тем продажи новостроек в США в ноябре взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта.

Накануне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, и ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС заявила о готовности при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Председатель Федрезерва Дж.Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

Также в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшем будущем", поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи.

Рыночная стоимость химкомпании DowDuPont упала на 9,2% из-за того, что ее выручка в прошлом квартале не оправдала прогнозов рынка, составив $20,1 млрд вместо ожидавшихся $20,9 млрд.

Котировки бумаг Visa, мирового лидера рынка платежных систем, отчитавшейся после закрытия торгов накануне, опустились на 1,9%, хотя компания увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале 2019 года на 18%.

Между тем акции MasterCard, основного конкурента Visa, подскочили на 3,5% на новости, что компания резко повысила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года, при этом ее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка увеличилась на 15%.

Курс ценных бумаг United Parcel Service Inc. (UPS) вырос на 4,2%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки отчиталась о резком падении чистой прибыли в четвертом квартале 2018 года из-за единовременных отчислений на пенсионные выплаты, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы аналитиков.

Капитализация Microsoft Corp. уменьшилась на 1,8% из-за того, что софтверный гигант получил выручку ниже ожиданий во втором квартале 2019 фингода. Одной из причин стало сокращение доходов от поставок ПО и услуг сборщикам ПК из-за дефицита чипов.

Бумаги Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, подскочили в цене почти на 11%. В четвертом квартале компания получила рекордную в своей истории прибыль в размере $6,88 млрд, которая при этом оказалась выше консенсус-прогноза.

Стоимость акций автопроизводителя Tesla снизилась на 0,6% на новости, что компания завершила минувший квартал с прибылью ниже прогноза. Кроме того, Tesla объявила об уходе главного финансового директора Дипака Ахуджи.

Цена акций Intel опустилась на 0,9% после того, как компания объявила о назначении Роберта Суона главным исполнительным директором. До этого он семь месяцев занимал эту должность на временной основе после отставке предыдущего CEO Брайана Кржанича.

Котировки бумаг американского концерна General Electric Co. подскочили почти на 12%. Компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке, и объявила о достижении соглашения с министерством юстиции США об урегулировании претензий в связи с нарушениями бывшего подразделения GE в сфере ипотечного кредитования.

Для урегулирования претензий Минюста GE выплатит штраф в размере $1,5 млрд, которые компания уже зарезервировала.

Индекс Dow Jones Industrial Average 31 января уменьшился на 15,19 пункта (0,06%) и составил 24999,67 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 23,05 пункта (0,86%) - до 2704,1 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 98,66 пункта (1,37%) и составил 7281,74 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются вяло и разнонаправленно в пятницу после публикации слабых данных Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая.

Вместе с тем в материковом Китае рынок акций энергично растет на заявлениях президента США Дональда Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона, подписание торгового соглашения откладывается до личной встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,1%. По итогам января он поднялся на 6,8%. Биржи Тайваня закрыты в пятницу.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, Shanghai Composite - на 1,9%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый банком Caixin и аналитической компанией Markit, в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта с 49,7 пункта в декабре. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Резкое ухудшение макроэкономической статистики из Китая может подтолкнуть ЦБ страны к снижению процентных ставок уже 1 февраля, считает экономист Barclays Цзянь Чан, который в конце 2014 года точно предсказал аналогичные действия Народного банка Китая, хотя остальные эксперты не ожидали уменьшения стоимости кредитования.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил менее 0,1%, тогда как более широкий Topix опустился на 0,2%.

Уровень безработицы в Японии неожиданно снизился в декабре до 2,4% с 2,5% месяцем ранее.

Индийский Sensex вырос на 0,4%. В парламенте страны начинается обсуждение бюджета на следующий финансовый год.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, опустился менее чем на 0,1%. Южнокорейский KOSPI почти не изменился.

Выручка казино в Макао сократилась в январе впервые с июля 2016 года. Несмотря на это, акции операторов казино в Гонконге продолжают подъем: MGM China - на 0,8%, Galaxy Entertainment - на 1,2%.

Курс ценных бумаг японского ритейлера Fast Retailing, которому принадлежит марка Uniqlo, поднялся на 2%.

Стоимость акций Nintendo рухнула на 9,5% из-за ухудшения прогноза продаж игровых консолей Switch.

Филиппинский фондовый индекс PSEi в пятницу входит в число лидеров роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1,5%), уступая лишь шэньчжэньскому индикатору. Центральный банк Филиппин прогнозирует ослабление инфляции в январе до 4,3-5,1%.

Цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение после активного январского роста, несколько замедлившегося в последнюю сессию месяца из-за проблем торможения экономики Китая и отношений Пекина и Вашингтона.

Несмотря на падение цен в четверг, североморская нефть WTI зафиксировала рекордный для января рост за все время наблюдений - с 1983 года. За месяц WTI подорожала более чем на 18%, что также является максимальным подъемом с апреля 2016 года.

Цена Brent в январе увеличилась на максимальные с апреля 2016 года 15%.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск поднялась на 8 центов (0,13%), до $60,92 за баррель. Накануне контракт подешевел на $0,70 (1,14%), до $60,84 за баррель. В четверг завершились торги мартовским фьючерсом на Brent, подорожавшим в последнюю сессию на 0,4%, до $61,89 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 3 цента (0,06%) - до $53,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI упала в цене на $0,44 (0,81%), до $53,79 за баррель.

Инвесторов тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона в ходе очередного раунда торговых переговоров, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Д.Трамп рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

На Ближнем Востоке цены на нефть резко повышаются в сопоставлении с ростом котировок Brent из-за продолжающегося сокращения поставок средних и тяжелых марок на мировой рынок. Спред между стоимостью Brent и дубайского контракта, одного из эталонов в регионе, сузился до минимума за 18 месяцев.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 февраля 2019 года 14:53
Рубль не хочет отступать - eToro
С начала года рубль показал рост чуть более чем на 6% в паре с долларом, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Под конец месяца неплохим подспорьем для нашей валюты как и для активов развивающихся стран в целом послужило изменение риторики...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 14:22
Рынок природного газа игнорирует рекордные морозы в США - Julius Baer
"Североамериканский рынок природного газа, который считается очень чувствительным к состоянию погоды, практически не отреагировал на рекордно низкие температуры на Среднем Западе и в северо-восточных штатах США, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Газ является...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:51
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,05-67,05 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль корректируется вниз после нескольких дней укрепления, реагируя на отрицательную динамику нефтяных цен и снижение глобального аппетита к риску из-за публикации слабой китайской статистики. Дополнительным фактором давления выступает старт дополнительных валютных интервенций со стороны ЦБ....    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:38
Citi поднял рейтинг GDR En+ Group до "покупать"
iti понизил прогнозную стоимость GDR En+ (MOEX: ENPL) Group с $14 до $10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". Как отмечается в обзоре, несмотря на снижение прогнозной стоимости, потенциал роста котировок GDR...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:36
По-прежнему могут быть интересны инвестиции в акции телекомов - "НФК-Сбережения"
"Январь на фондовом рынке России завершился на "мажорной ноте". Основные индексы акций продемонстрировали уверенный рост: индекс МосБиржи - +6,40%), индекс РТС - +13,58%. Отраслевые индексы без исключения укрепились. Абсолютным лидером оказался индекс Банков и финансов (+11,06% в рублях, +18,52%...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 13:10
Наш целевой ориентир по индексу МосБиржи на этот год находится на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк
"Ближайший месяц на российском рынке будет отмечен полноценным стартом сезона корпоративной отчетности за 4 кв. прошлого года. В среднем по итогам 4 кв. средний уровень рублевой цены на нефть марки Brent составлял около 4500 руб./барр., по итогам января - всего 4000 руб./барр. Пока еще в среднем...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 12:48
Определенное давление на нефть оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть были относительно стабильны в ходе утренних торгов пятницы после коррекционного снижения на 2%. К снижению стоимости контрактов накануне привели переоценка участниками рынка последствий санкций в отношении венесуэльской PDVSA, а также отсутствие фактического прогресса по ключевым...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 12:23
Среднесрочно сохраняем конструктивный взгляд на рубль и ждем его умеренного роста в случае отсутствия нового негатива - РФПИ
"Количество банков с позитивными рекомендациями по рублю и ОФЗ продолжает увеличиваться с целями около 62-63/USD, подтверждая и наши более ранние оценки. Однако итоговый баланс будет определяться не только фундаментальными факторами, но и краткосрочным отношением к headline risks извне. Никак не...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 11:45
Рынок акций РФ после негативного старта вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов, вызванного просевшей накануне вечером нефтью, вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста бумаг Сбербанка.    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 11:45
"Встроенный опцион", сдерживающий рубль от резкого укрепления - валютные покупки ЦБ - Росбанк
"Похоже, что российские активы вновь нашли ту "идеальную точку" ("sweet spot"), где оптимальный результат (в данном случае рост стоимости активов) достигается путем прикладывания минимальных усилий. Разворот политики ФРС - глобальный фактор, важность которого трудно недооценить. Ситуация, когда...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 11:19
Смягчение риторики ФРС формирует позитивный фон для покупок российских евробондов - Промсвязьбанк
"В четверг покупки российских евробондов активизировались. Доходность Russia`29 снизилась до 4,64% годовых (-7 б.п.). Ключевым драйвером роста оптимизма в отношении российских евробондов стала смена риторики ФРС относительно перспектив повышения базовой ставки. После того как глава ФРС отметил...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:54
На горизонте ближайших двух месяцев доходность 10-летих ОФЗ может снизиться до 8,00% годовых - Промсвязьбанк
"Российские облигации вчера росли в цене на волне оптимизма в отношении ЕМ благодаря смягчению риторики ФРС. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась сразу до 8,19% годовых (-16 б.п.), вернувшись к уровню начала августа 2018 г. Инфляция в России за последнюю неделю января замедлилась до 0,1% против...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:36
По индексу МосБиржи очень сильной "зоной торможения" выступает область 2540-2585 пунктов - БКС
"Наблюдаемый рост российского рынка не является нашей внутренней историей. Притоки средств на развивающиеся рынки фиксируются в целом по миру, так что ралли во многом является лишь отражением общей тенденции. Мы часто приводим график, на котором сравнивается динамика нашего долларового РТС и...    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:35
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте первых торгов февраля
Москва. 1 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне нестабильной нефти и возросших покупок валюты Центробанком для нужд Минфина.    читать дальше
.
01 февраля 2019 года 10:20
Brent: 60,5-62,5 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent вчера снижались на фоне сообщения о том, что Германия, Франция, Великобритания создали механизм для расчетов с Ираном. В перспективе это позволит восстановить экспорт нефти из этой страны и увеличить предложение на мировом рынке. Вместе с тем текущее улучшение ситуации на мировых...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.