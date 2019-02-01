Сегодня ожидаем открытия индекса МосБиржи в районе 2515-2525 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,2-0,3%, в районе 2515-2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2530, 2540 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Кроме того, в США выйдет очень большое количество важных статистических показателей. В связи с этим стоит обратить внимание на блок данных, характеризующих состояние рынка труда за океаном (16:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.