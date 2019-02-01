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01 февраля 2019 года 09:24
Сегодня ожидаем открытия индекса МосБиржи в районе 2515-2525 пунктов - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,2-0,3%, в районе 2515-2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2530, 2540 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Кроме того, в США выйдет очень большое количество важных статистических показателей. В связи с этим стоит обратить внимание на блок данных, характеризующих состояние рынка труда за океаном (16:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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01 февраля 2019 года 14:53
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.01 февраля 2019 года 13:51
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.01 февраля 2019 года 13:10
Наш целевой ориентир по индексу МосБиржи на этот год находится на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк
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.01 февраля 2019 года 12:23
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.01 февраля 2019 года 11:45
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов, вызванного просевшей накануне вечером нефтью, вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста бумаг Сбербанка. читать дальше
.01 февраля 2019 года 11:45
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.01 февраля 2019 года 11:19
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.01 февраля 2019 года 10:54
На горизонте ближайших двух месяцев доходность 10-летих ОФЗ может снизиться до 8,00% годовых - Промсвязьбанк
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"Котировки Brent вчера снижались на фоне сообщения о том, что Германия, Франция, Великобритания создали механизм для расчетов с Ираном. В перспективе это позволит восстановить экспорт нефти из этой страны и увеличить предложение на мировом рынке. Вместе с тем текущее улучшение ситуации на мировых... читать дальше
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