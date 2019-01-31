Рынок акций РФ завершил январь на новых максимумах по индексу МосБиржи на фоне общемирового роста

Москва. 31 января. Рынок акций РФ завершил январь в мажорных настроениях на фоне общемирового подъема после смягчения монетарной политики Федрезерва США и в ожидании новостей с торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи обновил в четверг исторический максимум, при этом к росту вернулись акции "РусАла".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2521,1 пункта (+0,4%, максимум дня и новый пик - 2536,28 пункта), индекс РТС - 1214,45 пункта (+1,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,8%.

Доллар подешевел до 65,38 рубля (-0,13 рубля).

По итогам января индексы МосБиржи и РТС выросли на 6,4-13,6% на фоне падения доллара на 4,44 рубля.

Выросли в четверг рублевые акции "РусАла" (+3,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,7% "префы"), скорректировались с максимумов акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%, до 13596 руб., максимум дня и новый пик - 13900 руб.).

В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, Китай - на 0,4%) вслед за подъемом в США на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, в то же время ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду подтвердил сигналы о том, что Федрезерв, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. ФРС считает, что необходимость повышения процентных ставок снизилась в том числе в связи с ослаблением рисков чрезмерно высокой инфляции, заявил глава ЦБ. В ближайшие месяцы инфляция в США, вероятно, замедлится в ответ на недавнее падение цен на энергоносители.

В Европе в четверг динамика индексов оказалась смешанной (DAX просел на 0,6%, FTSE вырос на 0,4%), нет единого вектора в США (индекс S&P 500 вырос на 0,6%, Dow просел на 0,2%).

Нефть в четверг продолжила подъем на признаках сокращения добычи стран ОПЕК+. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,41 за баррель (+1,4% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $55,28 за баррель (+1,9% и +1,7% в среду).

Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак. По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей при прогнозах роста на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 145 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

В четверг внимание рынков направлено на торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин не смогут окончательно урегулировать торговые разногласия до того момента, пока он сам не проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, мягкий настрой ФРС США весьма обнадежил рынки - руководство регулятора дало понять, что намерено приостановить дальнейшее повышение процентных ставок. В Вашингтоне продолжатся американо-китайские переговоры, однако обвинения, выдвинутые против Huawei, стали новым препятствием для урегулирования торгового конфликта между двумя странами.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, итоги заседания ФРС США дали финансовым рынкам мощный импульс для роста, просигнализировав, что денежно-кредитная политика регулятора уже прошла необходимый цикл нормализации, а базовая ставка достигла нейтрального уровня. Глобальные инвесторы оценили риторику главы Федрезерва Дж.Пауэлла как очень "голубиную", что привело к ослаблению доллара и возвращению интереса к валютам и активам развивающихся рынков. В Европе индексы торгуются более сдержано в свете выхода слабых данных по ВВП еврозоны за IV квартал 2018 года (+1,2% после +1,6% в III квартале).

Укрепление рубля традиционно способствует повышению интереса инвесторов к компаниям, ориентированным на внутренний спрос, однако слабеющий доллар не мешает расти и акциям российских экспортеров. Поскольку рост фондовых рынков обеспечен фундаментальными и среднесрочными факторами (отказ ФРС от дальнейшего ужесточения денежной политики как минимум в первой половине 2019 года), можно ожидать сохранения положительного настроя инвесторов. Вместе с тем полноценное восстановление аппетита к риску возможно лишь при условии продуктивных переговоров Китая и США по торговым вопросам, считает С.Кирсанова.

По оценке аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пауза в повышении ставки ФРС или вовсе отказ от ужесточения монетарной политики является не столь очевидным преимуществом для отечественных банков, однако ослабление перспектив роста ставок в мире - это позитив для банковского сектора, который может рассчитывать на сохранение кредитной активности.

"Газпром" (MOEX: GAZP) вновь получил позитивный сигнал из Европы, но это не спасло его акции от снижения. Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Дирк Визе заявил в телевизионном интервью, что Германия планирует отказаться от угля и атома, поэтому стране нужен российский газ и проект "Северный поток-2". Между тем Германия также настаивает на сохранении транзита через Украину. Polymetal (MOEX: POLY) отчитался о росте производства на 9% в 2018 году, а также подтвердил свои прогнозы производственных показателей на 2019-2020 годы. Бумагу компании также подогрела позитивная динамика золота и серебра на фоне решений ФРС.

Европейские рынки также позитивно отреагировали на итоги заседания ФРС, но есть поводы и для печали. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что любые попытки возобновить переговоры с Евросоюзом лишь увеличат вероятность "жесткого" Brexit.

Германия, Франция и Великобритания ввели в действие механизм обхода санкций США в торговле с Ираном. Для этого была создана отдельная структура, которая предназначена исключительно для обслуживания торговых операций с Тегераном. Оплата иранской нефти не будет поступать в сам Иран, но пойдет в качестве взаимозачетов за поставки европейских товаров в эту страну. Reuters сообщает о том, что в портах Венесуэлы скопилось 25 танкеров с 18 млн баррелей нефти из-за проблем, связанных с санкциями США против PDVSA. Саудовская Аравия также снизила объемы поставок на американский рынок более чем вдвое на прошлой неделе, что может быть признаком более долгосрочного сокращения, считает аналитик.

К вечеру внешний фон немного ухудшился по сравнению с утренними часами, но на повестке дня еще переговоры США и Китая. Вполне вероятно, что очередной раунд принесет какие-либо позитивные результаты. Поэтому состояние тревожности на рынках может вновь смениться эйфорией, полагает А.Кочетков.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев также отметил некоторое угасание энтузиазма покупателей к вечеру - в Европе и США индексы показывают смешанную динамику. Доллар просел, отыгрывая повсеместную просадку американской валюты после сигналов ФРС о "гибкости" в вопросе ставок и зависимости от поступающих экономических данных. Котировки встретили поддержку на подходе к уровню 65 руб./$1, откуда оттолкнулись и частично восстановились.

В перспективе до конца недели рубль может скорректироваться от достигнутых максимумов, если пятничный отчет по занятости в США покажет сильные результаты. О рисках отката говорят и привлекательные уровни для фиксации прибыли перед наступлением выходных. К тому же в районе 65 руб./$1 проходит довольно прочная поддержка, для пробоя которой потребуется новая волна распродаж доллара и поддержка со стороны нефти, которая в настоящий момент практически отсутствует, полагает Г.Николаев.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что теперь ключевым событием для глобальных рынков станут итоги переговоров между США и Китаем по поводу урегулирования торговых противоречий. Переговоры начались в среду и по плану должны завершиться в вечерние часы четверга, после чего могут быть получены первые сигналы о результатах встречи представителей США и КНР.

Нефть выросла на данных Минэнерго США о запасах сырья в стране и сокращении импорта нефти США из Саудовской Аравии. Рынок оценивает снижение поставок из Саудовской Аравии как сигнал, что усилия, предпринимаемые по сделке ОПЕК+, вновь начали приносить свои плоды. Дополнительным позитивом для нефтяного рынка выступает изменение настроений на глобальных площадках по итогам заседания ФРС, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+39,9%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+17,9%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+14,7%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+9,7%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+7,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+3,4%).

Производство Polymetal (+0,8%) в IV квартале выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив рекордные 497 тыс. унций в золотом эквиваленте, на фоне вывода Кызыла на полную проектную производительность. Общее годовое производство в 2018 году выросло на 9% в сравнении с прошлым годом - до 1562 тыс. унций в золотом эквиваленте, превысив первоначальный производственный план в 1550 тыс. унций.

Подешевели бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-9,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,1%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-3,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,8%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,8%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,214 млрд рублей (из них 17,427 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).