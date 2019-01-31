Рубль сократил темпы роста к доллару и евро в четверг вечером на фоне наметившихся коррекционных настроений

Москва. 31 января. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании итогов переговоров между США и Китаем относительно торговых взаимоотношений.

Курс доллара США составил 65,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов доллар опускался до 65,16 руб./$1). При этом евро стоил 75,12 руб./EUR1, опустившись на 11,75 копейки (минимальное значение, достигнутое в ходе торгов, - 74,805 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,8 копейки - до 69,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько замедлил темпы укрепления к доллару и евро, наблюдавшиеся в первой половине дня на фоне смягчения позиции ФРС США относительно дальнейшего повышения ставок. Теперь в фокусе внимания рынков - торговые переговоры между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне. Позднее в четверг президент США Дональд Трамп примет вице-председателя КНР Лю Хэ, возглавляющего китайскую делегацию, и участники рынка ждут новостей по этому поводу.

Цены на нефть в четверг вечером, напротив, несколько ускорили рост после небольшого замедления в ходе дневных торгов. Участники рынка также переключились на торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне, при этом поддержку котировкам продолжают оказывать итоги заседания ФРС. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,07%, до $62,2 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялся на 1,83% - до $55,22 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, новый этап смягчения риторики ФРС оказал поддержку группе валют развивающихся стран. "Потенциал для дальнейшего восстановления позиций в валютах emerging markets сохраняется, однако от излишнего оптимизма сдерживают несколько факторов. Как минимум, это неопределенность относительно хода торговых переговоров США-Китай, которые должны завершиться сегодня. Именно итоги переговоров могут повлиять на "аппетит к риску" на глобальных рынках и отношение инвесторов к валютам emerging markets", - считает М.Поддубский.

"Российский рубль укрепляется в четверг в парах с иностранными валютами на фоне "голубиной" риторики ФРС США и растущей нефти. На рынке действительно есть покупатели, и они довольно активны. Нефть растет после вчерашних данных Минэнерго США. При этом доллар США продолжает слабеть на мировом валютном рынке после очень мягких замечаний ФРС по перспективам процентной ставки - это "бычий" фактор для нефти номер два", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Несмотря на волну распродаж, накрывшую американский доллар после итогов заседания ФРС, настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему остаются тревожными из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В четверг завершится очередной раунд двухдневных американо-китайских переговоров, итоги которых могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит "аппетит" инвесторов к активам emerging markets и скорректирует локальные валюты. В этом случае на российском рынке можно ожидать возвращения пары "доллар-рубль" в диапазон 65,5-66 руб./$1", - подчеркнул Ю.Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 февраля на 74,1 копейки, до 65,3577 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37 копеек, до 75,2006 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 68,43 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,3332 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 62,6 копейки к уровню среды, опустившись до 65,3322 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 151,364 млн, из которых $1 млрд 306,569 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 844,795 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к среде на 43,74 копейки, до 75,0529 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 38,37 копейки и составил 75,045 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR725,361 млн, из которых EUR255,924 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR469,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 8,26% годовых, в то время как ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,57% и 8,68% годовых соответственно.