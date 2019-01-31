Цены евробондов РФ в четверг заметно выросли, отыгрывая позитивные итоги заседания ФРС

Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно выросли, отыгрывая итоги первого в этом году заседания Федрезерва, которые активизировали спрос глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые сильно выросли еще накануне, 31 января продолжают плавно подрастать в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 47 базисных пунктов по отношению к закрытию 30 января и составила 111,07% от номинала, что соответствует доходности 3,74% годовых (снижение на 16 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 6 базисных пункта - до 98,79% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта, составив 2,46% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 13,5 пункта и составил 128 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 129 базисных пунктов - до 110,9% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов и составила 5,09% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 112 базисных пунктов - до 107,34% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и составила 5,08% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к среде на 55 пунктов - до 101,99% от номинала, что соответствует доходности 4,43% годовых (снижение на 8,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 44 базисных пункта, до 103,97% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов - до 3,93% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 138 базисных пунктов - до 99,19% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта и составила 5,305% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 45 базисных пунктов, до 97,97% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,54% годовых).

"Сегодня сектор российских еврооблигаций открылся заметным ценовым ростом, как и все мировые рынки, которые отыгрывали итоги январского заседания ФРС, состоявшегося накануне. Относительно мягкая риторика заявлений американского регулятора вдохнула оптимизм в инвесторов, которые активизировали покупки практически всех рисковых активов. В частности, "длинные" выпуски отечественных евробондов прибавили сегодня в стоимости порядка 100-140 базисных пунктов. Рублевые гособлигации также растут, при этом наиболее "длинные" бумаги прибавляют в цене порядка 100 базисных пунктов, что привело снижению доходностей на 10-15 базисных пунктов. Растут в цене также практически все суверенные евробонды emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Американский ЦБ смягчил свои позиции относительно дальнейшего повышения ставок. ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, как и ожидал рынок. При этом из заявления Федрезерва исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, но появилась формулировка о необходимости проявить терпение. Кроме того, ФРС в отдельном документе сообщила, что может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий. Это сообщение стало сюрпризом для рынка и было воспринято как признак смягчения позиции.