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31 января 2019 года 18:41
Спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке нормализуется после завершения налогового периода - ИК "Велес Капитал"
"Спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке продолжает нормализоваться после завершения налогового периода, - отмечает начальник отдела анализа банков и днежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Второй день подряд банки предъявляют минимальный интерес к операциям РЕПО o/n Федерального казначейства. Впрочем, определенный интерес вызвал сегодняшний аукцион РЕПО с нетрадиционным сроком размещения средств на 105 дней: при ограниченном лимите на 10 млрд руб. пять кредитных организаций подали заявки на привлечение 33,2 млрд руб. Индикативная ставка МБК MosPrime o/n продолжила постепенное снижение и в четверг потеряла еще 2 бп, составив 7,96% годовых. На валютном депозитном аукционе Федерального казначейства были привлечены все средства в рамках предлагаемого лимита на 500 млн долл., однако спрос на ликвидность предъявил лишь один банк". На валютном рынке рубль уже на открытии укрепил свои позиции, занятые еще накануне вечером после итогов заседания ФРС и пресс-конференции ее главы. В середине дня в четверг пара доллар/рубль опускалась ниже 65,2 руб., обновив таким образом новый минимум с 24 октября прошлого года. Ближе к окончанию рабочего дня американская валюта несколько сократила свои потери, однако после 18:00 рубль по-прежнему оставался в плюсе. На развивающихся рынках в зеленой зоне торговались и основные "коллеги" рубля - турецкая лира, бразильский реал и южноафриканский рэнд. "Впрочем, еще утром обстановка на рынках EM была не столь однозначной: часть валют снижалась в утренние часы, несмотря на волну распродаж, накрывшую американский доллар после итогов заседания ФРС. В настроениях инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему прослеживается определенная тревожность, связанная с отсутствием прогресса в торговых переговорах между США и Китаем", - заключает Юрий Кравченко.
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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