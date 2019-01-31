Приток капитала в акции РФ через ETF EM выдавливает из коротких позиций локальных пессимистов - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 30 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Основываясь на данных проведенного исследования, эксперты пришли к выводу, что приток капитала в акции РФ через ETF EM (фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) выдавливает из коротких позиций локальных пессимистов, многие из которых ставили на падение.

Чистый приток капитала в российские акции через фонды ETF с 24 по 30 января составил $120 млн, при этом на долю ETF EM пришлось $100 млн.

Между тем средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах на "Московской бирже" по итогам недели сократился на 0,8%, а "шорты" выросли еще на 18%. Локальные инвесторы вновь выступили в качестве чистых продавцов, наращивая "шорты" еще с начала января.

"На этом фоне наблюдаемый мощный "шорт-сквиз" (short squeeze - вынужденное закрытие коротких позиций инвесторами в условиях дефицита бумаг на рынке - прим. ИФ), который мы ожидали в конце января, не удивляет", - говорится в обзоре.

По оценке аналитиков, на данный момент рынок акций РФ по-прежнему соответствует рейтингу "покупать" Когда же он достигнет уровня 1230 пунктов, взгляд на рынок станет фундаментально нейтральным, отмечают эксперты.

"Мы отмечаем продажи на силе в акциях Сбербанка (MOEX: SBER) со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов. Мы сохраняем фундаментально позитивный взгляд на эти бумаги, так как на данный момент считаем их одними из самых недооцененных на рынке акций РФ", - говорится в обзоре.

Что касается трендов, по мнению аналитиков, на прошлой неделе было мало интересного, за исключением умеренных покупок дивидендных историй и экспортеров. "Еще один признак того, что инвесторы скептически настроены по отношению к рублю и рынку в целом", - считают они.