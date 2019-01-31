Палладий дорожает несмотря на отсутствие фундаментальных факторов - Julius Baer

"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Мы по-прежнему не видим весомых причин для настолько сильного ралли на рынке. Вероятнее всего, оно вызвано следованием за трендом и техническими операциями трейдеров, а не улучшением фундаментальных факторов".

По мнению эксперта,мировой авторынок, обеспечивающий основной спрос на палладий для производства катализаторов, преодолел свой пик и в обозримом будущем будет демонстрировать слабую динамику. Продажи машин в Китае в 2018 году сократились впервые за три десятилетия из-за отложенного эффекта реализованных ранее стимулирующих мер в секторе, борьбы с теневым кредитованием, а также замедления экономического роста. Для поддержки индустрии Пекин объявил о новых мерах поддержки, направленных на сельские районы, где количество автомобилей на душу населения гораздо ниже, чем в городах.

"Тем не менее, пока не были обозначены конкретные параметры новой программы и объем участия в ней центральных властей, - подчеркивает Карстен Менке. - Основная нагрузка, напротив, была возложена на региональные правительства, которые и без того сохраняют высокие долги, так что эффект от новых мер может оказаться очень ограниченным. В долгосрочной перспективе продажи обычных машин в Китае в ближайшие пять лет будут стагнировать на фоне улучшения показателей продаж электромобилей. Необыкновенно позитивные настроения на рынке палладия позволяют ожидать рост цен в краткосрочной перспективе. Тем не менее, нынешний уровень котировок не является устойчивым в средне- и долгосрочной перспективе".