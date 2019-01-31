Рубль ускорил рост к доллару и евро в четверг днем, отыгрывая позитивные для EM итоги заседания ФРС

Москва. 31 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне возросшего интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и валютам emerging markets после состоявшегося накануне заседания ФРС США.

Курс доллара США составил 65,3175 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,0075 руб./EUR1, опустившись на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 20,7 копейки - до 69,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 февраля на 74,1 копейки, до 65,3577 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37 копеек, до 75,2006 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил рост к доллару и евро на дневных торгах четверга на фоне позитивной динамики большинства мировых бирж, включая валютные площадки emerging markets. Поддержку рисковым активам оказало смягчение позиции ФРС США относительно дальнейшего повышения ставок. ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, как и ожидал рынок. При этом из заявления Федрезерва исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, но появилась формулировка о необходимости проявить терпение.

Кроме того, в среду ФРС в отдельном документе сообщила, что может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий. Это сообщение стало сюрпризом для рынка и тоже было воспринято как признак смягчения позиции.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

Теперь в фокусе внимания рынков - торговые переговоры между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне. Позднее в четверг президент США Дональд Трамп примет вице-председателя КНР Лю Хэ, возглавляющего китайскую делегацию, и участники рынка ждут новостей по этому поводу.

Как подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова, рубль наряду с другими валютами развивающихся стран растет к доллару США, реагируя на итоги заседания ФРС. "Мягкая риторика американского регулятора спровоцировала заметный рост интереса к рисковым активам на глобальных площадках. ФРС сообщила о том, что необходимость повышения ключевой ставки уменьшилась, а планы по сокращению долларовой ликвидности могут быть пересмотрены на следующих заседаниях Федрезерва. Это подтвердило ожидания участников рынка в отношении более мягкой монетарной политики американского Центробанка", - отметила Т.Евдокимова.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рубль укрепляется к доллару США, двигаясь в тренде с другими валютами развивающихся стран, после "голубиной" риторики ФРС США. При этом уже с завтрашнего дня Банк России увеличит плановый объем покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей в день (около $42,5 млн), чтобы компенсировать "выпавший" с августа по декабрь 2018 года объем валютных интервенций. "Несмотря на то, что это относительно небольшой объем, увеличение покупок будет оказывать давление на российскую валюту. При этом рост покупок валюты может остаться практически незаметным в первом квартале 2019 года. По крайней мере, пока что мы не увидели выраженного влияния возобновленных в этом году покупок на российскую валюту, в том числе из-за сезонно сильного текущего счета и высокого спроса на российские активы", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Несмотря на волну распродаж, накрывшую американский доллар после итогов заседания ФРС, настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему остаются тревожными из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В четверг завершится очередной раунд двухдневных американо-китайских переговоров, итоги которых могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит "аппетит" инвесторов к активам emerging markets и скорректирует локальные валюты. В этом случае на российском рынке можно ожидать возвращения пары "доллар-рубль" в диапазон 65,5-66 руб./$1", - подчеркнул Ю.Кравченко.

Цены на нефть в четверг днем сократили прирост, наблюдавшийся в первой половине дня. Участники рынка переключились на торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне, при этом поддержку котировкам продолжают оказывать смягчение курса ФРС США. Это, с одной стороны, позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,54%, до $61,87 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялся всего на 0,04% - до $54,25 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,1 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 2,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 8,26% годовых, в то время как ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,57% и 8,68% годовых соответственно.