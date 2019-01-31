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31 января 2019 года 16:41
Рубль усиливает свои позиции на общерыночном позитиве - БКС
"На фоне общего позитива на рынках рублю удается укрепиться до уровней 65,3 за доллар. Начало февраля может стать для рубля продолжением положительной январской динамики. Сейчас рублевый актив укрепляется вместе с другими валютами emerging markets. Главным поводом для фронтального подъема рынков стали итоги заседания ФРС. Американский регулятор, на наш взгляд, превзошел даже наиболее оптимистичные ожидания рынка. Так, дан четкий сигнал о паузе в повышении ставок - ожидания рынка на этот год переориентировались на сохранение текущего уровня ставок (2,25-2,5%). Другими словами, сейчас наблюдается перевес в сторону ожиданий возвращения ФРС к снижению ставок, нежели к их повышению. Если в отношении взглядов американского регулятора на вектор повышения ставок в рынке и до самого заседания были сформированы надежды на смягчение политики, то обсуждение программы сокращения баланса регулятора усилило оптимизм. Исходя из последних заявлений Пауэлла, планы по реализации программы "количественного ужесточения" могут быть пересмотрены как в отношении темпов сокращения, так и их объемов. Более того, впервые в заявлениях нового руководства ФРС прозвучал намек на возможность использования монетарных стимулов для поддержания экономики в случае появления такой необходимости. Тем не менее, у ФРС остается и место для маневра - по ставкам дан четкий сигнал, однако процесс сокращения своего баланса остается на рассмотрении у регулятора. В результате американские монетарные власти в очередной раз сделали все необходимое для того, чтобы дать рынкам "зеленый свет". Полагаем, что как минимум данные стимулирующие рост импульсы коммуникационного канала сохранят свое присутствие на ближайших заседаниях ФРС. Таким образом, движение рубля до конца недели будет определяться рыночными настроениями. Заметим, что с повышением "аппетитов к покупке риска" нефтяные котировки при прочих равных условиях будут получать позитивный импульс, транслируя его в поддержку рубля. В краткосрочной перспективе главным фактором неопределенности остается итог переговоров между США и Китаем. Сейчас новостной фон по данному направлению характеризуется почти полной "стерильностью". Полагаем, что инвесторы не ожидают прорыва на этих переговорах, но появление любых позитивных подвижек на пути к компромиссу усилит текущий risk-on. Ожидаем, что курс рубля в ближайшей перспективе может предпринять попытки для укрепления выше уровней 65 за доллар. В случае их успешной реализации укрепление может продолжаться до уровней 63,7-64,5. По нашим оценкам, недельный коридор для движения рубля находится в широком диапазоне 63,7-66,9", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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31 января 2019 года 19:45
Москва. 31 января. Рынок акций РФ завершил январь в мажорных настроениях на фоне общемирового подъема после смягчения монетарной политики Федрезерва США и в ожидании новостей с торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи обновил в четверг исторический максимум, при этом к росту вернулись акции "РусАла". читать дальше
.31 января 2019 года 19:30
Рубль сократил темпы роста к доллару и евро в четверг вечером на фоне наметившихся коррекционных настроений
Москва. 31 января. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине в ожидании итогов переговоров между США и Китаем относительно торговых взаимоотношений. читать дальше
.31 января 2019 года 19:29
"Российский фондовый рынок второй день подряд обновляет исторические максимумы, - отмечает эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич. - На этот раз причиной покупок в наших активах стали результаты заседания ФРС. Мягкая риторика регулятора с озвученной возможностью изменения объемов сокращения баланса... читать дальше
.31 января 2019 года 19:00
Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно выросли, отыгрывая итоги первого в этом году заседания Федрезерва, которые активизировали спрос глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые сильно выросли еще накануне, 31 января продолжают плавно подрастать в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 января 2019 года 18:41
Спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке нормализуется после завершения налогового периода - ИК "Велес Капитал"
"Спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке продолжает нормализоваться после завершения налогового периода, - отмечает начальник отдела анализа банков и днежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Второй день подряд банки предъявляют минимальный интерес к операциям РЕПО o/n... читать дальше
.31 января 2019 года 17:57
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 30 января 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Основываясь на... читать дальше
.31 января 2019 года 17:12
"Палладий продолжает оставаться в заголовках новостей: рекордные котировки металла привлекают не только инвесторов, но и воров, которые снимают с автомобилей каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и перепродают их торговцам вторсырьем, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer... читать дальше
.31 января 2019 года 16:15
"Внешний фон немного ухудшился по сравнению с утренними часами, но на повестке дня ещё переговоры США и Китая. Вполне вероятно, что очередной раунд принесёт какие-либо позитивные результаты. Поэтому состояние тревожности на рынках может вновь смениться эйфорией. Отечественный рынок акций, скорее... читать дальше
.31 января 2019 года 15:49
"Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0,3%, консолидируясь чуть ниже $62 за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.31 января 2019 года 15:47
Москва. 31 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне возросшего интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и валютам emerging markets после состоявшегося накануне заседания ФРС США. читать дальше
.31 января 2019 года 15:34
"Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но потенциал роста "тает" с каждым днём. Валютный индекс преодолел важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, но пока мы можем говорить лишь о "проколе", а не о "пробое". Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня... читать дальше
.31 января 2019 года 15:15
"Позитивными факторами для российского финансового рынка и курса отечественной валюты являются оттягивание вопроса введения новых санкций, относительная стабильность на нефтяном рынке. Среди негативных факторов - общая нестабильность на международном финансовом рынке. Она может привести к оттоку... читать дальше
.31 января 2019 года 14:55
"Американский доллар попал под давление после слов ФРС о готовности проявить терпение в оценке ситуации, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Это было расценено как сигнал готовности не только взять паузу в повышениях, но и вовсе завершить цикл ужесточения политики. В результате... читать дальше
.31 января 2019 года 14:39
По итогам очередного заседания совета управляющих ФРС США, как и ожидалось, объявила о намерении регулировать свою политику на основании поступающей статистики. Американский регулятор признал слабость внутренних и глобальных показателей и заявил о снижении вероятности повышения процентных ставок,... читать дальше
.31 января 2019 года 14:00
"Несмотря на волну распродаж, накрывшую американский доллар после итогов заседания ФРС, настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему остаются тревожными из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. В четверг завершится очередной раунд двухдневных... читать дальше
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