Отечественный рынок акций, скорее всего, закроет день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон немного ухудшился по сравнению с утренними часами, но на повестке дня ещё переговоры США и Китая. Вполне вероятно, что очередной раунд принесёт какие-либо позитивные результаты. Поэтому состояние тревожности на рынках может вновь смениться эйфорией. Отечественный рынок акций, скорее всего, закроет день в "плюсе", а рубль закончит день укреплением. Смягчение позиции ФРС является позитивным сигналом для всех рискованных активов", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.