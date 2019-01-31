Ещё большего позитива на рынках акций ждать явно не стоит - ИК "ФИНАМ"

"Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но потенциал роста "тает" с каждым днём. Валютный индекс преодолел важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, но пока мы можем говорить лишь о "проколе", а не о "пробое". Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже 2450 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.