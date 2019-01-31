"Терпеливость" ФРС успокоила рынки, укрепив рубль - FxPro

"Американский доллар попал под давление после слов ФРС о готовности проявить терпение в оценке ситуации, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Это было расценено как сигнал готовности не только взять паузу в повышениях, но и вовсе завершить цикл ужесточения политики. В результате спрос на риски резко пошел вверх: глобальные рынки вернулись к росту и обновляют месячные максимумы. Пара USD/RUB развивает отступление в область ниже 65.40, потеряв за сутки около 70 копеек и 14 коп. с начала дня.

EUR/RUB чувствует себя чуть более уверенно, торгуясь у 75.26. За день потери составили 26 копеек, и плюс 2 копейки с начала сессии.

Мягкая позиция ФРС напрямую вредит доллару, заставляя участников переоценивать перспективы процентных ставок. Однако косвенно эти новости способны также поддержать курс российской валюты к евро. Мягкая позиция Резервной Системы поддерживает спрос на сырье и акции, снижая тягу в такие защитные инструменты, как облигации и валюты-убежища, повышая также спрос на акции развивающихся рынков, сырье и доходные активы - в том числе, номинированные в рублях".

В ближайшее время запущенная комментариями ФРС реакция способна развить тренд на отступление доллара, уверен эксперт FxPro. Однако не стоит упускать из виду, что мягкость центробанков за последний месяц (не только ФРС, но и ЕЦБ, Народного Банка Китая и др) связана с беспокойством вокруг перспектив мирового роста. Следует быть готовыми к тому, что ухудшение показателей может вновь вернуться в фокус рынков и уменьшить волну спроса на риски, предупреждает Александр Купцикевич.