Можно ожидать возвращения доллара в диапазон 65,5-66,0 руб. - ИК "Велес Капитал"

"Несмотря на волну распродаж, накрывшую американский доллар после итогов заседания ФРС, настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему остаются тревожными из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. В четверг завершится очередной раунд двухдневных американо-китайских переговоров, итоги которых могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит аппетит инвесторов на площадках ЕМ и скорректирует локальные валюты. В этом случае на российском рынке можно ожидать возвращения доллара в диапазон 65,5-66,0 руб.", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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