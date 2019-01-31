Рынок акций РФ обновил максимум индекса РТС с апреля на фоне общемирового подъема после смягчения политики ФРС США

Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в четверг продолжает подъем на фоне общемирового ралли после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок; индекс РТС обновил максимум с апреля 2018 года, индекс МосБиржи достиг очередного рекорда, превысив 2530 пунктов, но дальнейший рост ограничивается укреплением рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2532,62 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1222,12 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел до 65,29 рубля (-0,22 рубля).

Выросли рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2% и +2,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,7% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Ш(+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%) и обновили свои максимумы акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%, до 13800 руб.).

Подешевели из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

В США накануне индексы выросли до максимумов с начала декабря благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний, а также на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, в то же время ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Публикация данных об изменении ВВП США в четвертом квартале, запланированная на среду, была перенесена на неопределенный срок из-за временной приостановки работы госучреждений страны (шатдаун).

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 213 тыс. после подъема на 263 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных FactSet экономистов в 178 тыс.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, Китай - на 0,4%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют в среднем 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду подтвердил сигналы о том, что Федрезерв, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. ФРС считает, что необходимость повышения процентных ставок снизилась, в том числе в связи с ослаблением рисков чрезмерно высокой инфляции, заявил глава ЦБ. В ближайшие месяцы инфляция в США, вероятно, замедлится в ответ на недавнее падение цен на энергоносители.

Нефть утром в четверг также дорожает, поскольку поступающие данные подтверждают решимость ОПЕК+ сократить производство топлива. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,84 за баррель (+0,5% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $54,43 за баррель (+0,4% и +1,7% в среду).

Смягчение курса денежно-кредитной политики ФРС позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, а с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка.

Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак. По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей, при прогнозах роста на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 145 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

В четверг внимание рынков переключится на торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, комментарий ФРС США позволяет ожидать длительной паузы в цикле ужесточения денежной политики (базовым сценарием, исходя из котировок срочных контрактов, теперь считается сохранение ставки без изменений до конца года), что стало основанием для ослабления доллара США и повышения котировок как на фондовых, так и на сырьевых площадках.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы на позитивном внешнем фоне и технических сигналах в пользу дальнейшего роста. В качестве ближайших поддержек для индекса выступают уровни 2510 и 2500 пунктов, сопротивлениями - отметки 2540 и 2550 пунктов.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что внешний фон способствует росту рынка акций РФ: нефть дорожает, азиатские индексы растут, сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Кроме того, во второй половине дня могут появиться первые слухи с переговоров США и Китая. Вряд ли текущий раунд закончится вовсе без результата. Поэтому рынки вполне справедливо рассчитывают если не на полномасштабное соглашение, то на более конкретизированный итог, чем на переговорах в начале января. Соответственно, можно ожидать движения индекса МосБиржи в диапазон 2530-2550 пунктов, а также укрепления рубля до уровня 65 руб./$1.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, на волне общего позитива на мировых рынках, вызванного мягкой риторикой ФРС, дальнейшей целью для индекса МосБиржи стала отметка 2550 пунктов, которая в случае сохранения риск-аппетита может быть достигнута на ближайшей неделе.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи подойдет к сопротивлению 2540 пунктов.

ФРС США порадовала участников рынка ценных бумаг: ставка осталась неизменной, а в пресс-релизе инвесторы не увидели слов о том, что Федрезерв будет повышать ставку в ближайшее время. Более того, регулятор отметил, что будет терпелив в определении дальнейшей динамики ставки.

Трейдеры восприняли этот релиз как длительный перерыв в сложившемся тренде на повышение ставки и отреагировали мощными покупками акций. Однако судьба дальнейшей динамики рынков акций определится все-таки исходом торговых переговоров между США и Китаем. Если две ведущие мировые экономики серьезно приблизятся к достижению компромисса, индекс МосБиржи вполне может уйти в район 2600 пунктов. В противном случае, перегретый рынок скорректируется на 1,5-2%.

Заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин полагает, что надежды на длительную передышку в торговой войне США и Китая и мягкая риторика ФРС вселяют оптимизм в игроков и позволяют рассчитывать на доминирование позитива до ухода на празднование Нового года по Восточному календарю. Для уверенной реализации этого сценария необходим только подъем и закрепление американского индекса S&P500 выше 2710 пунктов.

В случае развития восходящего тренда основными бенефициарами рынков могут стать дивидендные акции финансового и сырьевого секторов, считает А.Люшин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+19,8% и +11,1% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+10,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+8,2%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,2%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,573 млрд рублей (из них 4,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).