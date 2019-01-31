Цены на нефть ускорили рост после выхода данных от Минэнерго США об изменении запасов нефти - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть ускорили рост после выхода данных от Минэнерго США об изменении запасов нефти. Согласно отчету энергетического ведомства запасы нефти в стране по итогам отчетной недели выросли на 0.9 mb, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились на 2.2 и 1.1 mb соответственно. Днем ранее Американский институт нефти (API) прогнозировал рост запасов нефти на сопоставимые 1 mb, при этом ожидался рост запасов бензина и дистиллятов (на 2.1 и 0.2 mb). Объемы добычи не изменились (11.9 mbd). В итоге более комфортные данные об изменении уровня запасов оказали поддержку цене на “черное золото”. Также в отчете Минэнерго отмечено сокращение импорта нефти США из Саудовской Аравии. Рынок оценивает снижение поставок из Саудовской Аравии как сигнал того, что усилия, предпринимаемые по сделке ОПЕК+, вновь начали приносить свои плоды. Дополнительным позитивом для нефтяного рынка выступает изменение настроений на глобальных площадках по итогам заседания ФРС. Комментарии американского регулятора в отношении его монетарной политики придали инвесторам больше оптимизма и привели к росту интереса к рисковым активам. В центре внимания рынка в ближайшие дни будут находиться итоги переговоров США и КНР по торговым вопросам, а также предварительные данные об объемах добычи нефти странами ОПЕК+ по итогам января", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".