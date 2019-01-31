При условии позитивных новостей из США рубль в ближайшие недели способен укрепиться и далее в направлении 63-64/USD - РФПИ

"Рост российской валюты в значительной степени определяется финансовыми потоками, игра в "керри-трэйд" усиливается на фоне перспектив стабилизации долларовых ставок. Российский рубль и ОФЗ являются для этого сценария лучшим инструментом, учитывая довольно хорошие показатели бюджета и монетарной политики, низкий госдолг, профицит платежного баланса. Слабым остается лишь рост экономики, но этот фактор для этой краткосрочной стратегии не является преградой. Наоборот, слабый рост снижает давление на курс рубля со стороны импорта товаров и услуг и ряда других показателей платежного баланса. Вкупе с бюджетным правилом это позволяет рассчитывать на снижение волатильности, позволяющей воспользоваться выигрышем от высоких рублевых ставок. Да, все основные специфические для России риски остаются, но в текущих условиях трейдеры и управляющие не смотрят так далеко, а играют довольно коротко. При условии позитивных новостей из США по вопросам взаимной торговли рубль в ближайшие недели способен укрепиться и далее в направлении 63-64/USD", - считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.