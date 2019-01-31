Решение ФРС создает предпосылки для дальнейшего роста валют EM и притока капитала в их локальные облигации - "ВТБ Капитал"

Последние решение ФРС должно покрепить сформировавшийся тренд, создав предпосылки для дальнейшего восстановления валют развивающихся стран (EM) и притока капитала в их локальные облигации, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"По итогам завершившегося в среду заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) целевой уровень ставки по федеральным фондам остался без изменений, как и ожидалось. FOMC еще раз подтвердил, что не будет спешить с принятием решений в области денежно-кредитной политики, и вновь отметил такие факторы, как глобальная экономическая неопределенность и низкое инфляционное давление. Учитывая, что в заявлении комитета ничего не было сказано о необходимости дальнейшего постепенного повышения ставок, можно говорить о том, что его позиция сейчас является нейтральной. Кроме того, FOMC намекнул на возможность более гибкого подхода к сокращению своего баланса, несколько успокоив тех, кто опасается, что количественное ужесточение может оказать существенное давление на стоимость финансовых активов. В целом заявление регулятора, на наш взгляд, оказалось позитивным, что нашло отражение в динамике американского рынка акций", - пишут аналитики инвестбанка.

Результаты заседания FOMC также оказали дополнительную поддержку рублю, который в итоге продемонстрировал динамику, сопоставимую с валютами других развивающихся стран.