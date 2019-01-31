Сюрпризы от ФРС США обещают продолжение тренда на укрепление в сегменте российского госдолга - Росбанк

"Покупатели активно проявили себя на вчерашних первичных аукционах ОФЗ, что несколько удивило нас. Министерство финансов полностью привлекло заявленные объемы - 15 млрд руб. 5-летних 26223 (переспрос 3 раза) и 10 млрд руб. 10-летних 26224 (переспрос более 4 раз) - и для этого даже не пришлось предлагать премию по доходности относительно вторичного рынка. Что касается самой вторичной кривой, она закономерно позитивно отреагировала на итоги аукционов, завершив день снижением на 3-5 бп в доходности. Безусловно, аккуратный подход Минфина к первичному рынку в первые недели года добавляет комфорта участникам. В то же время, в отсутствие иных позитивных сигналов на момент проведения аукционов позволяет нам связать их успех с улучшением обстановки на мировых площадках (в частности, дальнейшим ростом цен на нефть). Уже после закрытия московской сессии подоспели сюрпризы от ФРС США, что обещает продолжение тренда на укрепление в сегменте российского госдолга", - отмечают в Росбанке.