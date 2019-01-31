После сигналов ФРС о паузе в повышении базовой ставки ожидаем усиления спроса на рублевые облигации - Промсвязьбанк

" Аукционы Минфина РФ в среду продемонстрировали восстановление интереса к рублевым облигациям. Ведомство разместило 5-летние ОФЗ на 15 млрд руб. при 3-х кратном переспросе и 10-летние ОФЗ на 10 млрд руб. при спросе 41,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность размещения обоих выпусков оказалась на 2 б.п. ниже уровней закрытия торгов во вторник. Успеху аукционов способствовала выплата купонов по обращающимся ОФЗ на 27,5 млрд руб., а также усиление аппетита глобальных инвесторов на риск ЕМ на ожиданиях замедления темпов повышения ставки ФРС. Локальные облигации и валюты большинства развивающихся стран вчера росли в цене. Рублевые облигации после аукционов Минфина продолжили рост цен. Доходность 10-летних ОФЗ по итогам торгов в среду снизилась до 8,35% (-3 б.п.), 5 - летних – до 8,16% (-5 б.п.). После сигналов ФРС о паузе в повышении базовой ставки ожидаем усиления спроса на рублевые облигации. В ближайшие дни кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 5 б.п.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.